Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російські плавці отримали можливість виступати з національними прапорами та гімном на міжнародних змаганнях після зміни правил допуску з боку World Aquatics. Першим великим турніром, на якому це стало можливим для дорослих спортсменів, став етап Кубка світу в Баку, що розпочався 1 жовтня.

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Змагання відбуваються у Палаці водних видів спорту в столиці Азербайджану та відкривають серію World Aquatics Swimming World Cup 2026. Баку приймає перший етап з 1 по 3 жовтня, після чого Кубок світу продовжиться в Ташкенті 8–10 жовтня та Астані 15–17 жовтня.

Зміни щодо російських та білоруських спортсменів World Aquatics затвердила у квітні 2026 року. Бюро організації скасувало дію спеціальних обмежень для дорослих спортсменів із російською та білоруською спортивною приналежністю та дозволило їм брати участь у турнірах на тих самих умовах, що й представникам інших спортивних національностей, включаючи використання національної форми, прапорів та гімнів.

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До цього російські плавці виступали на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. У вересні 2023 року World Aquatics затвердила спеціальні умови для допуску спортсменів із російськими та білоруськими паспортами як індивідуальних нейтральних атлетів.

Рішення World Aquatics стало можливим після зміни позиції Міжнародного олімпійського комітету. У липні 2026 року МОК повідомив, що його попередні рекомендації міжнародним федераціям щодо участі російських спортсменів більше не застосовуються. World Aquatics окремо привітала це рішення, нагадавши, що ще у квітні допустила дорослих російських і білоруських спортсменів до своїх змагань із національною символікою.

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Кубок світу в Баку завершиться 3 жовтня. Потім серія під егідою World Aquatics продовжиться в Ташкенті та Астані.

Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні Північноєвропейські федерації плавання (Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Ісландія та Фарерські острови) відмовилися підтримати рішення про повернення російських і білоруських спортсменів із національною символікою. При цьому організації заявили про готовність бойкотувати проведення турнірів під егідою World Aquatics у найближчі роки.

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У березні 2022 року World Aquatics відсторонила спортсменів Росії та Білорусі від турнірів через війну на території України. У 2023 році їм дозволили брати участь у нейтральному статусі за умови дотримання критеріїв, а в 2026 році обмеження були повністю зняті, включаючи допуск із прапором і гімном.

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