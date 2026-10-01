Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Наймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". ВідеоНаймасовіша здача в полон за 12 років війни: нові свідчення військових РФ, взятих у полон під час операції "Вівальді". ВідеоІлюстрація до гороскопуЯкі жінки, згідно з гороскопом, не створені для шлюбу та сім’ї: їх усього 3"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. Відео"Нам і так вистачає дизельки": Путін визнав, що відмовився від запропонованого США енергетичного та морського перемир'я. ВідеоУ Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. ВідеоУ Санкт-Петербурзі горить так званий особняк Міллера: що відомо. ВідеоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоБуде долітати до Москви: в Україні представили новий ударний безпілотник класу middle-strike із дальністю до 600 км. ФотоЗеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру "Хартії" Оболєнському: хто ще отримав генеральські погониЗеленський присвоїв звання бригадного генерала командиру "Хартії" Оболєнському: хто ще отримав генеральські погониУкраїна продовжує атаки на російські НПЗ попри заклики Трампа – The GuardianУкраїна продовжує атаки на російські НПЗ попри заклики Трампа – The GuardianМессі придбав іспанський футбольний клубМессі придбав іспанський футбольний клуб"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвами"Повернення до звичного життя не відбудеться": влада Естонії закликає готуватися до "серйозніших атак" з людськими жертвамиОдних заморожених активів РФ не вистачить: стало відомо, де Україна планує брати решту коштів для відбудовиОдних заморожених активів РФ не вистачить: стало відомо, де Україна планує брати решту коштів для відбудови

Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Максим Іншаков
Максим Іншаков
Time to read3 хв
icon 268
Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила
Першим змаганням став етап Кубка світу в Баку

Російські плавці отримали можливість виступати з національними прапорами та гімном на міжнародних змаганнях після зміни правил допуску з боку World Aquatics. Першим великим турніром, на якому це стало можливим для дорослих спортсменів, став етап Кубка світу в Баку, що розпочався 1 жовтня.

Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російський плавець на Кубку світу в Баку

Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Змагання відбуваються у Палаці водних видів спорту в столиці Азербайджану та відкривають серію World Aquatics Swimming World Cup 2026. Баку приймає перший етап з 1 по 3 жовтня, після чого Кубок світу продовжиться в Ташкенті 8–10 жовтня та Астані 15–17 жовтня.

Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російські плавці з національною символікою

Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 2,0 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"
icon 2,0 т.
У Росії розповіли, хто і як знущається над "новою коханкою Путіна"
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 1,7 т.
Англійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі націй
icon 1,7 т.
Англійський "легіонер" залишив збірну України перед матчами в Лізі націй
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 1,5 т.
Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй
icon 1,5 т.
Де безкоштовно дивитися футбол Україна – Північна Ірландія. Розклад трансляцій Ліги націй

Зміни щодо російських та білоруських спортсменів World Aquatics затвердила у квітні 2026 року. Бюро організації скасувало дію спеціальних обмежень для дорослих спортсменів із російською та білоруською спортивною приналежністю та дозволило їм брати участь у турнірах на тих самих умовах, що й представникам інших спортивних національностей, включаючи використання національної форми, прапорів та гімнів.

Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російський плавець у Баку

Джерело: https://t.me/rus_aquatics

До цього російські плавці виступали на міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. У вересні 2023 року World Aquatics затвердила спеціальні умови для допуску спортсменів із російськими та білоруськими паспортами як індивідуальних нейтральних атлетів.

Росія вперше з 2022 року виступає з національним прапором і гімном на міжнародному турнірі. Стала відома федерація, яка це допустила

Російський плавець хизується шапочкою з національною символікою

Джерело: https://t.me/rus_aquatics

Рішення World Aquatics стало можливим після зміни позиції Міжнародного олімпійського комітету. У липні 2026 року МОК повідомив, що його попередні рекомендації міжнародним федераціям щодо участі російських спортсменів більше не застосовуються. World Aquatics окремо привітала це рішення, нагадавши, що ще у квітні допустила дорослих російських і білоруських спортсменів до своїх змагань із національною символікою.

Кубок світу в Баку завершиться 3 жовтня. Потім серія під егідою World Aquatics продовжиться в Ташкенті та Астані.

Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні Північноєвропейські федерації плавання (Естонія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Литва, Латвія, Ісландія та Фарерські острови) відмовилися підтримати рішення про повернення російських і білоруських спортсменів із національною символікою. При цьому організації заявили про готовність бойкотувати проведення турнірів під егідою World Aquatics у найближчі роки.

У березні 2022 року World Aquatics відсторонила спортсменів Росії та Білорусі від турнірів через війну на території України. У 2023 році їм дозволили брати участь у нейтральному статусі за умови дотримання критеріїв, а в 2026 році обмеження були повністю зняті, включаючи допуск із прапором і гімном.

Схожі теми
ПлаванняАзербайджанБаку
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись