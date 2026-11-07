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Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
2,9 т.
Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027
Пресреліз було опубліковано 7 листопада

Міжнародна федерація хокею (IIHF) ухвалила рішення не допускати до чемпіонатів світу з хокею 2027 року молодіжну та основну збірні Білорусі, а також розпочала переговори про можливе повернення російських команд. Організація має намір обговорити із зацікавленими національними федераціями умови участі росіян у міжнародних змаганнях.

У федерації пояснили, що рішення щодо Білорусі ухвалено з урахуванням принципів, затверджених на позачерговому конгресі IIHF у 2022 році. Водночас рада організації розглянула вердикт Дисциплінарної ради, яка частково задовольнила апеляцію Білоруської федерації хокею на рішення від 27 липня 2026 року.

Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027

Лукашенко на хокеї

Однак Дисциплінарна рада підтвердила, що не має юридичних підстав вимагати негайного повернення білоруських збірних до міжнародних змагань.

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Під час ухвалення остаточного рішення IIHF також врахувала організаційні обставини майбутніх турнірів. Зокрема, уже сформовану структуру змагань, календар матчів, продаж квитків і підготовку до проведення чемпіонатів. У федерації визнали, що на цьому етапі повернення білоруських команд неможливе.

Що відбувається з участю Росії

Окремо IIHF прокоментувала ситуацію з російськими збірними. Федерація підтвердила, що й надалі не погоджується з рішенням Спортивного арбітражного суду (CAS) щодо участі російських команд у змаганнях під своєю егідою.

Водночас організація заявила про намір ужити необхідних заходів для виконання вердикту CAS. Наразі IIHF вивчає умови, які дали б змогу забезпечити безпеку й організаційну стабільність міжнародних турнірів, зберегти фінансову стабільність федерації та довгострокові перспективи світового хокею.

Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027

Молодіжна збірна Росії з хокею

В організації наголосили, що мають діяти в межах чинних правових вимог, водночас зберігаючи міжнародні змагання та захищаючи інтереси хокею загалом.

Для пошуку подальшого рішення IIHF розглядає всі можливі варіанти, зокрема переговори з усіма національними федераціями, яких стосується це питання. Серед них зазначена і Федерація хокею Росії.

Росія та Білорусь. IIHF ухвалила офіційне рішення щодо чемпіонату світу з хокею-2027

Російський прапор на хокеї

Як повідомляв OBOZ.UA, одразу шість європейських хокейних федерацій виступили проти проведення матчів своїх національних збірних із командою Росії на чемпіонаті світу 2027 року, який має відбутися в Німеччині. До бойкоту приєдналися Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS), яке відкрило російським хокеїстам шлях на міжнародні змагання.

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