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Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
icon 8,8 т.
Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків
Один із уламків ракети впав безпосередньо на футбольне поле, залишивши велику воронку на газоні

Увечері 13 жовтня в Дарницькому районі Києва внаслідок російського ракетного обстрілу зазнав серйозних пошкоджень стадіон "Атлет", на якому проводить домашні матчі однойменний футбольний клуб. Один із уламків ракети впав безпосередньо на футбольне поле, залишивши велику воронку на газоні.

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

За даними Повітряних сил ЗСУ, балістичні ракети атакували столицю близько 22:40. Після падіння уламків на території спортивного комплексу спалахнула пожежа, яку ліквідували екстрені служби.

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

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Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Вибух пошкодив штучне покриття поля, футбольні ворота, трибуни та глядацькі сидіння. Руйнування також зачепили інфраструктуру навколо арени. Про масштаби збитків повідомила прес-служба "Атлета", опублікувавши відео з наслідками вибуху.

Стадіон є домашньою ареною футбольного клубу "Атлет", який виступає у Другій лізі чемпіонату України, а також базою однойменної дитячо-юнацької футбольної школи.

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Удар зірвав плани щодо повернення команд на домашнє поле. На стадіоні завершувався заключний етап капітальної реконструкції штучного покриття. У найближчі дні тут планували відновити матчі дорослої та юнацької команд, однак через отримані пошкодження повернення на арену відкладається на невизначений термін.

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

Під час нападу на території спортивного комплексу нікого не було. За наявними даними, серед співробітників стадіону та вихованців футбольної школи немає постраждалих та загиблих.

Росія ракетним ударом зруйнувала в Києві стадіон столичного футбольного клубу. Фото та відео наслідків

Стадіон "Атлет" у Києві. Джерело: instagram.com/fcatlet_kyiv/

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