Росія офіційно замінила Норвегію на чемпіонаті світу з хокею U-20

Міжнародна федерація хокею (IIHF) розпочала процедуру повернення збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу 2027 року, який відбудеться в канадському Едмонтоні. Швейцарська федерація хокею отримала оновлений розклад турніру, за яким російська команда, посівши місце Норвегії, після перерозподілу учасників виступить у першому дивізіоні групи А.

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Рішення про включення Росії до турніру ухвалили після нещодавнього вердикту Спортивного арбітражного суду (CAS). IIHF надіслала національним федераціям скоригований календар змагань, передбачивши повернення російської молодіжної збірної, яка не брала участі в попередніх розіграшах.

У оновленому розподілі Росія отримала десяте місце в елітному дивізіоні. Саме цю позицію раніше посідала Норвегія, тому скандинавська збірна тепер має виступити в першому дивізіоні групи А.

Чемпіонат світу U-20 розпочнеться 26 грудня 2026 року в Едмонтоні. Згідно з новим розкладом, збірна Швейцарії має зустрітися з Росією 27 грудня. Варто зазначити, що на офіційному сайті турніру календар поки не змінено.

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Однак Швейцарська федерація хокею (Swiss Ice Hockey) офіційно заявила, що її молодіжна команда не гратиме проти росіян на майбутньому турнірі.

Рішення ухвалила рада директорів організації після обговорення спортивних, політичних і суспільних наслідків можливого матчу. Розглядаючи це питання, федерація також враховувала позицію представників швейцарського хокею.

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У заяві Swiss Ice Hockey зазначається, що відмова від гри пов’язана з конфліктом, який триває в Україні, та нинішніми обставинами. Водночас швейцарська сторона наголосила, що не збирається відмовлятися від участі в чемпіонаті світу.

Отже, бойкот стосується виключно матчу проти збірної Росії. Швейцарія має намір виступити на турнірі в Едмонтоні, попри ухвалене рішення не зустрічатися зі збірною Росії.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні IIHF ухвалила рішення не допускати до чемпіонатів світу з хокею 2027 року молодіжну та основну збірні Білорусі, а також розпочала переговори про можливе повернення російських команд. Організація має намір обговорити із зацікавленими національними федераціями умови участі росіян у міжнародних змаганнях після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS).