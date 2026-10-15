Росія наплювала на всі заборони: Донецьк і Крим беруть участь у чемпіонаті РФ, а Україна протестує

Не дивлячись на всі міжнародні норми і правила, до списку учасників цьогорічного чемпіонату Росії з шахів увійшли гравці з окупованих РФ українських територій. Мова йде про жіночу команду Донеччини, яка представляє так звану "ДНР", та чоловічу команду Криму, що заявлені на першість з рапіду та бліцу в Сочі.

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Турнір у Краснодарському краї має рейтинг Міжнародної федерації шахів. Хоча ще у червні 2026 року ФІДЕ вже покарала російську федерацію трирічним відстороненням через те, що країна-терористка продовжувала роботу на захоплених територіях України. Вона спиралася на рішення Але, судячи з усього, керівники в Москві не збираються ні з ким рахуватись.

Україна вже заявила протест на дії РФ у даній ситуації. Про це повідомив заступник виконавчого директора ФШУ з міжнародних зв'язків Пітер Гейне Нільсен.

"Чемпіонат Росії з рапіду та бліцу, який розпочинається в Сочі, знову включає команди з незаконно окупованих частин України. Це порушує Статут ФІДЕ, її етичні норми, а також рішення Спортивного арбітражного суду (CAS)", – зазначив Нільсен на своїй сторінці у Facebook.

"Особливої уваги заслуговує команда, яка представляє Донецьк і має назву "Дружба народів Росії". Окрім змішування шахів із політикою, назва виглядає абсурдною, адже Росія продовжує вбивати мирних жителів Донеччини, яку намагається незаконно захопити з 2014 року", – додав напередодні Нільсен.

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Однак, судячи з усього, Міжнародна федерація шахів не поспішає реагувати на порушення всіх правил і норм. Адже 15 жовтня на сторінці заступника виконавчого директора ФШУ з’явився інший допис.

"Російський чемпіонат зі швидких шахів розпочався в Сочі та включає гравців, представляючих незаконно окуповані регіони України – Крим та Донецьк. Це порушує міжнародне право, Статути МОК та ФІДЕ, а також рішення ФіДЕ та CAS. Однак, на сьогоднішній день, подія все ще оцінюється ФІДЕ, і Українська федерація шахів не отримала жодної відповіді від офіційного відділення ФІДЕ щодо нашого офіційного протесту", – написав обурений Нільсен.

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"Під час своєї кампанії нинішній президент ФІДЕ Тимур Турлов обіцяв, що його керівництво буде базуватися на міжнародному праві та повазі до рішення CAS. Однак, на жаль, це, здається, не так. Ми закликаємо ФІДЕ реагувати негайно. Через кілька днів почнуться командні змагання за участю команд з Крима, Луганська і Донецька", – підсумував Нільсен.

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Відзначимо, що у березні Спортивний арбітражний суд (CAS) зобов'язав російську шахову федерацію припинити будь-яку діяльність на тимчасово окупованих територіях України та надав для виконання свого рішення 90 днів. Однак країна-терористка нічого не робила у встановлений термін, тому ФІДЕ призупинила членство ФШР до червня 2029 року.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 17-річний українець виграв чемпіонат Європи з шахів і увійшов в історію.