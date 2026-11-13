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"Рівне" обіграло на виїзді в овертаймі "Київ-Баскет" в Суперлізі GGBET

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
111
"Рівне" обіграло на виїзді в овертаймі "Київ-Баскет" в Суперлізі GGBET
"Рівне" переграло "Київ-Баскет"

"Рівне-Dream" вирвало перемогу у "Київ-Баскету" в овертаймі 82:72 в матчі регулярного чемпіонату Суперліги GGBET у столиці. Для гостей це восьма перемога в сезоні, команда втримала друге місце в турнірній таблиці, тоді як столичний колектив зазнав четвертої поразки в 10 матчах.

Команди провели доволі рівний, в’язкий матч, де кожна з команд не могла відірватись у рахунку, а лідер змінювався 11 разів. "Київ-Баскет" максимально вів +5, у "Рівного" в основний час максимум було +7. У кінцівку матчу команди заходили за переваги в 6 очок для гостей, але Ілля Кабацюра двома поспіль точними дальніми перевів гру в овертайм. Цікаво, що до того у нього було 0/9 триочкові.

В овертаймі "Рівне" знову вийшов вперед на 5 очок і кияни цього разу відігратись не зуміли.

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У гостей варто відзначити всю стартову п’ятірку, де всі провели 32+ хвилини. Капітан команди Дмитро Тимощук записав до активу 16 очок, 9 підбирань, 7 передач, майже половину гри граючи на 4 фолах, а Джавон Бенсон оформив дабл-дабл з 11 очок та 13 підбирань.

У киян Ілля Кабацюра набрав 27 очок і 8 підбирань, а Джавіон Мей до 18 очок додав 10 підбирань, 7 передач і 5 перехоплень.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

"Київ-Баскет" – "Рівне-Dream" – 72:82 ОТ (14:16, 21:22, 12:11, 19:17, 6:16)

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