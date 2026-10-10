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"Рівне-Dream" вирвав перемогу у "Волині" в Суперлізі GGBET

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
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"Рівне-Dream" вирвав перемогу у "Волині" в Суперлізі GGBET
Поєдинок пройшов у запеклій боротьбі. Джерело: ФБУ

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 10 жовтня, граються чергові матчі Суперліги GGBET. БК Рівне-Dream виявився сильнішим за Волинь у волинському дербі, вирвавши перемогу завдяки потужній четвертій чверті новачка команди Джавона Бенсона – 87:79.

''Рівне-Dream'' вирвав перемогу у ''Волині'' в Суперлізі GGBET

Рівне-Dream— Волинь. Джерело: ФБУ

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Рівне, ДЮСШ-4

Рівне-Dream— Волинь 87:79 (25:21, 14:23, 18:21, 30:14)

Рівне-Dream: Триколенко 15 + 8 підбирань, Тимощук 13 + 5 підбирань, Сміт 12 + 6 підбирань + 6 передач, Рябой 10, Джейкобс 8 – старт; Бенсон 18 + 13 підбирань, Поносов 9, Шептицький 2, Биков 0

Волинь: Клімов 26, Твітт 20 + 7 підбирань, Нікітін 11 + 6 підбирань, Король 7, Кабанов 5 – старт; Третяк 3, Товкач 3, Ловінгс 2, Безима 2

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Ключове з матчу

Гра видалась доволі динамічною, швидкою з яскравими моментами від обох команд. Більш зарядженими на старті були господарі, які зробили ривок 9:0 і це давало їх перевагу майже всю першу половину.

Наприкінці другої чверті вже Волинь вийшла вперед і вела всю третю чверть, пішовши на останню перерву за переваги +8.

Але Рівне потужно почав четверту чверть ривком 14:2 і загалом сильно зіграв вирішальну десятихвилинку, за яку набрав 30 очок.

''Рівне-Dream'' вирвав перемогу у ''Волині'' в Суперлізі GGBET

Рівне-Dream— Волинь. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Більшість матчу ключовими гравцями Рівне були Денні Сміт (12 очок, 6 підбирань, 6 передач) і Дмитро Триколенко (15 очок, 8 підбирань), але в останній чверті здорово себе показав новачок команди Джавон Бенсон.

У вирішальній десятихвилинці Бенсон записав до активу 13 очок і 8 підбирань і загалом в матчі оформив дабл-дабл з 18 очками і 13 підбираннями.

У Волині відзначимо двох гравців – Тадж Твітт набрав 20 очок і 7 підбирань, а Ігор Клімов набрав 26 очок.

Цифри матчу

26 очок Ігоря Клімова – рекорд результативності у Суперлізі в цьому сезоні

48-40 Рівне виграло підбирання в цьому матчі

48 – 30 – Рівне мало велику перевагу за очками з трисекундної зони

29 – 10 у Рівного результативніше зіграли гравці лави запасних, щоправда 18 з цих очок набрав Бенсон

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