''Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю''. Сибіга звернувся із закликом до урядів, які ''не втратили моральних орієнтирів''

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Він закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів України не допустити відновлення участі Росії в турнірах, а уряди інших країн попросив відмовити російським хокеїстам у в’їзді на свою територію.

Відео дня

Свою позицію глава МЗС виклав у дописі в соціальній мережі X. У ньому він різко розкритикував рішення CAS, яке відкриває російським національним командам шлях до участі в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

"Дозволяючи російському хокею повернутися, CAS забарвлює лід українською кров’ю", – написав Сибіга.

Міністр наголосив, що Росія не припинила війну проти України, убивства мирних жителів і систематичні атаки на українські міста. За його словами, немає жодних змін, які могли б виправдати повернення російських збірних на міжнародну арену.

Сибіга також заявив, що допуск національних команд РФ до змагань фактично надасть Москві бажану міжнародну легітимність, попри тривалу агресію проти України.

"Я закликаю міжнародну спортивну спільноту й усіх наших партнерів зайняти тверду позицію проти повернення Росії до міжнародних змагань. Не може бути звичного порядку речей, поки Росія веде війну проти України", – зазначив голова українського зовнішньополітичного відомства.

РЕКЛАМА

Окремо міністр звернувся до урядів країн, які, за його висловом, "не втратили моральних орієнтирів". Він закликав їх не видавати російським хокеїстам дозволів на в’їзд.

Головні історії дня

Сибіга наполягає, що рішення CAS має бути переглянуте. За його словами, російська агресія проти України повинна мати наслідки, зокрема й у міжнародному спорті.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація хокею (IHF)висловила розчаруваннярішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який зобов’язав організацію допустити збірні Росії до своїх турнірів.

Рішення CAS стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, включно з першістю в елітному дивізіоні, на якійуперше за 20 років зіграє українська збірна.