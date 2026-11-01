''Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю''. Сибіга звернувся із закликом до урядів, які ''не втратили моральних орієнтирів''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
Сили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСили оборони у жовтні завдали РФ рекордних втрат і повернули більше територій, – ЗеленськийСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівСБУ уразила російський ракетний комбінат та обʼєкти ППО на 70 млн дол.: деталі ударівВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоВорожі БПЛА атакували Чернівці: є влучання та падіння уламків, кілька людей поранені. ВідеоРосійському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Російському триразовому олімпійському чемпіону прилетіла карма за веселощі на "Z-концерті"Австрія змінила правила для українських біженців. Ілюстративне фото.Країна ЄС змінила правила для українських біженців: як перейти на ВНЖ без виїзду з країни"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія героя"Наша мета – велика Україна!" Син легенди УПА пішов воювати у 3-тю штурмову. Історія герояУкраїнська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєУкраїнська балістична ракета FP-7: конструктор пояснив, чому вона зараз нас не врятуєНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуНіколи не робіть цього на кладовищі: можете накликати бідуВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. ВідеоВ Ірпені провели в останню путь 32-річну маму двох маленьких доньок, яка загинула після удару армії Росії. ВідеоБудуть "цілодобові" графіки відключення світла. Ілюстративне фото.Київ з екстреними відключеннями та проблемами з водопостачанням: що відомо про ситуацію в енергосистемі 1 листопада
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю". Сибіга звернувся із закликом до урядів, які "не втратили моральних орієнтирів"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
87
"Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю". Сибіга звернувся із закликом до урядів, які "не втратили моральних орієнтирів"
Сибіга виступив проти повернення російських хокейних збірних

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга виступив проти повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Він закликав міжнародну спортивну спільноту та партнерів України не допустити відновлення участі Росії в турнірах, а уряди інших країн попросив відмовити російським хокеїстам у в’їзді на свою територію.

Свою позицію глава МЗС виклав у дописі в соціальній мережі X. У ньому він різко розкритикував рішення CAS, яке відкриває російським національним командам шлях до участі в чемпіонатах світу під егідою Міжнародної федерації хокею (IIHF).

"Дозволяючи російському хокею повернутися, CAS забарвлює лід українською кров’ю", – написав Сибіга.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
6,7 т.
Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів
6,7 т.
Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів
Максим ІншаковМаксим Іншаков
2,7 т.
Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео
2,7 т.
Легендарний Канело переміг чемпіона WBC і повернув собі титул. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
3,1 т.
"Це буде великий бій". Усик підтвердив, що битиметься з непереможним чемпіоном. Відео
3,1 т.
"Це буде великий бій". Усик підтвердив, що битиметься з непереможним чемпіоном. Відео

Міністр наголосив, що Росія не припинила війну проти України, убивства мирних жителів і систематичні атаки на українські міста. За його словами, немає жодних змін, які могли б виправдати повернення російських збірних на міжнародну арену.

Сибіга також заявив, що допуск національних команд РФ до змагань фактично надасть Москві бажану міжнародну легітимність, попри тривалу агресію проти України.

"Я закликаю міжнародну спортивну спільноту й усіх наших партнерів зайняти тверду позицію проти повернення Росії до міжнародних змагань. Не може бути звичного порядку речей, поки Росія веде війну проти України", – зазначив голова українського зовнішньополітичного відомства.

''Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю''. Сибіга звернувся із закликом до урядів, які ''не втратили моральних орієнтирів''

Андрій Сибіга

Окремо міністр звернувся до урядів країн, які, за його висловом, "не втратили моральних орієнтирів". Він закликав їх не видавати російським хокеїстам дозволів на в’їзд.

''Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю''. Сибіга звернувся із закликом до урядів, які ''не втратили моральних орієнтирів''

Збірна Росії з хокею

Сибіга наполягає, що рішення CAS має бути переглянуте. За його словами, російська агресія проти України повинна мати наслідки, зокрема й у міжнародному спорті.

''Рішення CAS забарвлює лід українською кров’ю''. Сибіга звернувся із закликом до урядів, які ''не втратили моральних орієнтирів''

Спортивний арбітражний суд

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація хокею (IHF)висловила розчаруваннярішенням Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS), який зобов’язав організацію допустити збірні Росії до своїх турнірів.

Рішення CAS стосується сезону 2026/2027 і чемпіонату світу з хокею серед чоловіків і жінок у всіх вікових категоріях, включно з першістю в елітному дивізіоні, на якійуперше за 20 років зіграє українська збірна.

Схожі теми
чемпіонат світу з хокеюзбірна Росії з хокеюАндрій СибігаАндрій Сибіга
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!