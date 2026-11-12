Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Український боксер Данило Лозан (16-1, 9 КО) отримав 20-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Міжнародне агентство з тестування (ITA) повідомило, що 23-річний уродженець Умані тричі за 12 місяців не надав необхідну інформацію про своє місцеперебування, через що не зміг пройти позапланові допінг-перевірки. Рішення можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді (CAS).

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Про рішення повідомило Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке діяло від імені Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Підставою для покарання стали три порушення правил надання інформації про місцеперебування протягом 12 місяців.

Лозан входив до пулу допінг-тестування. Спортсмени з цієї категорії зобов’язані щодня повідомляти, де перебувають, а також зазначати конкретний 60-хвилинний проміжок часу, коли вони доступні для раптової перевірки. Три випадки ненадання необхідних відомостей або пропуску тестування протягом року вважаються порушенням антидопінгових правил.

Дії українця кваліфікували за статтею 2.4 правил IBA. Дискваліфікація діє з 23 квітня 2026 року до 22 грудня 2027-го.

Окремим наслідком стало анулювання всіх результатів Лозана, починаючи з 2 вересня 2025 року. Це означає, що спортсмен має втратити всі медалі, очки й призові, отримані за вказаний період. ITA підтвердила анулювання результатів, однак не уточнила, які саме поєдинки підпадуть під це рішення.

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Боксер не став оскаржувати висунуте порушення й погодився із запропонованими санкціями. Завдяки цьому справу врегулювали без проведення повноцінного дисциплінарного розгляду. В ITA зазначили, що за подібне порушення зазвичай передбачена дворічна дискваліфікація, але в цьому випадку термін становив 20 місяців.

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Примітно, що в день оголошення про дискваліфікацію промоутерська компанія Top Boxing Generation повідомила про майбутній бій Лозана за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC у першій напівсередній ваговій категорії. Поєдинок запланований на 5 грудня в Києві, однак ім’я суперника поки не розкривають.

Лозан є чемпіоном Європи серед боксерів до 23 років. У 2024 році він також виграв чемпіонат України, а раніше ставав призером національних студентських змагань і першості країни серед спортсменів до 23 років. Українець входив до складу молодіжної збірної країни та виступав як в аматорському, так і в професійному боксі.

У 2026 році український боксер провів лише один поєдинок. У серпні він переміг Данила Балабана одностайним рішенням суддів у шестираундовому бою в Умані.