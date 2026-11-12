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Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
537
Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу
Рішення можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Український боксер Данило Лозан (16-1, 9 КО) отримав 20-місячну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Міжнародне агентство з тестування (ITA) повідомило, що 23-річний уродженець Умані тричі за 12 місяців не надав необхідну інформацію про своє місцеперебування, через що не зміг пройти позапланові допінг-перевірки. Рішення можна оскаржити у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Про рішення повідомило Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке діяло від імені Міжнародної боксерської асоціації (IBA). Підставою для покарання стали три порушення правил надання інформації про місцеперебування протягом 12 місяців.

Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Даниїл Лозан та Олександр Усик. Джерело: instagram.com/lozan.17

Лозан входив до пулу допінг-тестування. Спортсмени з цієї категорії зобов’язані щодня повідомляти, де перебувають, а також зазначати конкретний 60-хвилинний проміжок часу, коли вони доступні для раптової перевірки. Три випадки ненадання необхідних відомостей або пропуску тестування протягом року вважаються порушенням антидопінгових правил.

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Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Даниїл Лозан і Георгій Бущан. Джерело: instagram.com/lozan.17

Дії українця кваліфікували за статтею 2.4 правил IBA. Дискваліфікація діє з 23 квітня 2026 року до 22 грудня 2027-го.

Окремим наслідком стало анулювання всіх результатів Лозана, починаючи з 2 вересня 2025 року. Це означає, що спортсмен має втратити всі медалі, очки й призові, отримані за вказаний період. ITA підтвердила анулювання результатів, однак не уточнила, які саме поєдинки підпадуть під це рішення.

Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Данило Лозан (праворуч). Джерело: instagram.com/lozan.17

Боксер не став оскаржувати висунуте порушення й погодився із запропонованими санкціями. Завдяки цьому справу врегулювали без проведення повноцінного дисциплінарного розгляду. В ITA зазначили, що за подібне порушення зазвичай передбачена дворічна дискваліфікація, але в цьому випадку термін становив 20 місяців.

Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Данило Лозан. Джерело: instagram.com/lozan.17

Примітно, що в день оголошення про дискваліфікацію промоутерська компанія Top Boxing Generation повідомила про майбутній бій Лозана за титул чемпіона світу серед молоді за версією WBC у першій напівсередній ваговій категорії. Поєдинок запланований на 5 грудня в Києві, однак ім’я суперника поки не розкривають.

Лозан є чемпіоном Європи серед боксерів до 23 років. У 2024 році він також виграв чемпіонат України, а раніше ставав призером національних студентських змагань і першості країни серед спортсменів до 23 років. Українець входив до складу молодіжної збірної країни та виступав як в аматорському, так і в професійному боксі.

Результати анульовано. Відомого українського боксера-чемпіона відсторонено від боксу

Данило Лозан (праворуч). Джерело: instagram.com/lozan.17

У 2026 році український боксер провів лише один поєдинок. У серпні він переміг Данила Балабана одностайним рішенням суддів у шестираундовому бою в Умані.

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