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"Реал" "виганяє" футболіста збірної України після переможного матчу з "Барселоною"

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,4 т.
"Реал" "виганяє" футболіста збірної України після переможного матчу з "Барселоною"
Український воротар може пропустити найближчий поєдинок

Український голкіпер Андрій Лунін може втратити місце у стартовому складі мадридського "Реала" після перемоги над "Барселоною" з рахунком 2:1 у чемпіонаті Іспанії. Основний воротар команди Тібо Куртуа відновлюється після хвороби й, як очікується, зможе зіграти в найближчому матчі проти "Расінга" із Сантандера.

Як повідомляє іспанське видання AS, бельгійський голкіпер уже повернувся до тренувань із командою. На занятті 29 жовтня він працював у полегшеному режимі, відновлюючи сили після перенесеної хвороби, однак серйозних перешкод для його участі в наступній грі не очікується.

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Повернення Куртуа може означати для Луніна повернення на лаву запасних. Українець отримав можливість зіграти в принциповому протистоянні з "Барселоною" після того, як бельгієць вибув через проблеми зі здоров’ям.

''Реал'' ''виганяє'' футболіста збірної України після переможного матчу з ''Барселоною''

Лунін у матчі з Барселоною

Зустріч на стадіоні "Камп Ноу" завершилася перемогою мадридців з рахунком 2:1. Обидва м’ячі у складі "Реала" забив Кіліан Мбаппе, а Лунін відзначився кількома важливими діями у воротах, зокрема відбив небезпечний удар Жерара Мартіна після кутового.

''Реал'' ''виганяє'' футболіста збірної України після переможного матчу з ''Барселоною''

Лунін і Мбаппе

Однак успішний виступ українця не гарантує йому збереження місця в основі. Якщо Куртуа повністю відновиться, тренерський штаб знову зможе розраховувати на основного голкіпера команди.

''Реал'' ''виганяє'' футболіста збірної України після переможного матчу з ''Барселоною''

Лунін і Моурінью

Наступний матч "Реал" проведе в неділю, 1 листопада, на виїзді проти "Расінга". Після перемоги над "Барселоною" мадридці мають намір продовжити боротьбу за чемпіонський титул, а стан Куртуа залишається одним із чинників під час визначення стартового складу.

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