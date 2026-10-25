''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Кремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом РоманенкомКремль вигадав сім способів зламати Україну. Як розбити плани ворога? Інтерв’ю з генералом Романенком"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиВтрати РФ в УкраїніСили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ: дані ГенштабуВідбиття повітряної атаки РФОкупанти вдарили по Україні понад 150 дронами, сили ППО збили більшість із них: наслідки атаки в областяхІлон Маск в Білому доміСоюзники України після вибриків Маска зі Starlink шукають супутникову альтернативу – WSJРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежа1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витрат1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витратРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,3 т.
"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа
Поєдинок заплановано на 22:00

Український воротар Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського "Реала" на матч із "Барселоною", який відбудеться 25 жовтня. Основний голкіпер команди Тібо Куртуа пропустить Ель-Класико через вірусну інфекцію та підвищену температуру.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Тібо Куртуа

За інформацією пресслужби мадридців, знаменитий бельгієць вибув із заявки незадовго до зустрічі. Через його відсутність тренерському штабу довелося внести зміни перед одним із центральних матчів туру Ла Ліги. До заявки першої команди також включили 19-річного українського воротаря Іллю Волошина.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Андрій Лунін

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
2,6 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
2,6 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
Максим ІншаковМаксим Іншаков
1,6 т.
Неймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео
1,6 т.
Неймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео
Максим ІншаковМаксим Іншаков
6,6 т.
Зрадника України брутально нокаутував у першому раунді непереможний турок в UFC. Відео
6,6 т.
Зрадника України брутально нокаутував у першому раунді непереможний турок в UFC. Відео

У 27-річного футболіста збірної України вже є досвід виступів у Ель-класіко. У квітні 2024 року він зіграв у матчі, який завершився перемогою "Реала" з рахунком 3:2.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

257-е Ель-класіко відбулося на легендарному "Сантьяго Бернабеу"

Тоді одним із обговорюваних епізодів став удар Ламіна Ямаля, після якого постало питання, чи перетнув м’яч лінію воріт. У жовтні 2025 року Лунін отримав пряму червону картку наприкінці зустрічі з каталонцями після масової бійки.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Андрій Лунін отримав жовту картку. Джерело: Marca

Волошину 19 років, він виступає за "Реал Мадрид С". Контракт українського голкіпера з мадридським клубом розрахований до 2029 року. Минулого сезону він грав за команду U-19, яка виграла Юнацьку лігу УЄФА.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Ілля Волошин (у червоному) у складі "Реала". Джерело: x.com/lafabricacrm

В офіційних матчах за основну команду "Реала" Волошин поки не дебютував. У серпні 2026 року він узяв участь у товариському матчі з "Шальке", який завершився перемогою мадридців з рахунком 3:0. Наприкінці матчу українець замінив Луніна і провів решту часу на полі, не пропустивши жодного гола.

''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Волошин провів блискучий поєдинок

Перед очною зустріччю "Реал" відстає від лідерської "Барселони" на шість очок.

Схожі теми
Реал - БарселонаЧемпіонат ІспаніїІспаніяРеал МадридФК БарселонаІлля ВолошинІлля ВолошинАндрій ЛунінАндрій ЛунінТібо КуртуаТібо Куртуа
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!