''Реал'' поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з ''Барселоною'' замість знаменитого Куртуа

Український воротар Андрій Лунін вийде у стартовому складі мадридського "Реала" на матч із "Барселоною", який відбудеться 25 жовтня. Основний голкіпер команди Тібо Куртуа пропустить Ель-Класико через вірусну інфекцію та підвищену температуру.

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За інформацією пресслужби мадридців, знаменитий бельгієць вибув із заявки незадовго до зустрічі. Через його відсутність тренерському штабу довелося внести зміни перед одним із центральних матчів туру Ла Ліги. До заявки першої команди також включили 19-річного українського воротаря Іллю Волошина.

У 27-річного футболіста збірної України вже є досвід виступів у Ель-класіко. У квітні 2024 року він зіграв у матчі, який завершився перемогою "Реала" з рахунком 3:2.

Тоді одним із обговорюваних епізодів став удар Ламіна Ямаля, після якого постало питання, чи перетнув м’яч лінію воріт. У жовтні 2025 року Лунін отримав пряму червону картку наприкінці зустрічі з каталонцями після масової бійки.

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Волошину 19 років, він виступає за "Реал Мадрид С". Контракт українського голкіпера з мадридським клубом розрахований до 2029 року. Минулого сезону він грав за команду U-19, яка виграла Юнацьку лігу УЄФА.

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В офіційних матчах за основну команду "Реала" Волошин поки не дебютував. У серпні 2026 року він узяв участь у товариському матчі з "Шальке", який завершився перемогою мадридців з рахунком 3:0. Наприкінці матчу українець замінив Луніна і провів решту часу на полі, не пропустивши жодного гола.

Перед очною зустріччю "Реал" відстає від лідерської "Барселони" на шість очок.