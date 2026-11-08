Пєсков назвав ''тупиковою ситуацією'' те, що сталося зі збірною Росії з хокею

Прессекретар російського ватажка Дмитро Пєсков прокоментував відмову кількох національних федерацій грати проти російських хокеїстів після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Він визнав, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) поки не розуміє, як розв’язати проблему, що виникла.

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"Непередбачена ситуація, ситуація поки що досить тупикова. І про це говорить сама Міжнародна федерація. Поки ніхто не знає, що робити, але очевидно, що треба терпляче продовжувати працювати", – заявив Пєсков в інтерв’ю придворному пропагандисту Путіна Павлу Зарубіну.

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань.

Після вердикту Міжнародна федерація хокею висловила незгоду з рішенням арбітражу. Водночас організація повідомила, що вивчить умови можливого повернення російських команд з урахуванням безпеки турнірів, фінансової стабільності та інтересів міжнародного хокею.

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Проти участі збірної Росії у змаганнях виступили федерації Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії та Чехії. Їхні представники заявили про небажання проводити матчі з російською командою. У Латвії відмову від зустрічей із російськими збірними закріплено на законодавчому рівні.

Напередодні IIHF ухвалила рішення не допускати молодіжну та основну збірні Білорусі до чемпіонатів світу з хокею 2027 року, а також розпочала переговори про можливе повернення російських команд.

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