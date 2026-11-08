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Пєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокею

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
2,1 т.
Пєсков назвав "тупиковою ситуацією" те, що сталося зі збірною Росії з хокею
30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії

Прессекретар російського ватажка Дмитро Пєсков прокоментував відмову кількох національних федерацій грати проти російських хокеїстів після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Він визнав, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) поки не розуміє, як розв’язати проблему, що виникла.

"Непередбачена ситуація, ситуація поки що досить тупикова. І про це говорить сама Міжнародна федерація. Поки ніхто не знає, що робити, але очевидно, що треба терпляче продовжувати працювати", – заявив Пєсков в інтерв’ю придворному пропагандисту Путіна Павлу Зарубіну.

Пєсков назвав ''тупиковою ситуацією'' те, що сталося зі збірною Росії з хокею

Пєсков дав інтерв’ю Павлу Зарубіну

30 жовтня CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань.

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