Дворазовий олімпійський чемпіон В’ячеслав Фетісов приєднався до ниття з приводу недопуску збірної Росії до молодіжного чемпіонату світу з хокею-2027. Депутат Державної думи безглуздо поскаржився на те, що влада Канади відмовилася видавати візи представникам РФ для участі в турнірі.

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Про це Фетісов заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна водночас змирився з тим, що канадці мали повне суверенне право "відмовити у візі, не пояснюючи причин".

"Це неподобство. Тут є ще нюанс: це батьківщина хокею, потім ця гра стала нашою, в Америці грають наші хокеїсти. І раптом нашим хлопцям Канада забороняє грати в хокей – це якийсь абсурд. Це надзвичайна історія сама по собі. Боротися з цим неможливо, тому що суверенне право будь-якої країни – відмовити у візі, не пояснюючи причин. Ми вже бачили, як наших дівчаток не пустили до Голландії, мотивуючи це тим, що вони становлять загрозу державі. Абсурд і дебілізм міцнішають. Це вже якесь знущання", – сказав Фетисов.

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Напередодні у Кремлі вперше прокоментували рішення Міжнародної федерації хокею (IIHF) не допускати РФ до молодіжного ЧС. Це сталося після того, як Спортивний арбітражний суд у Лозанні CAS задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії (ФХР) на рішення IIHF про відсторонення російських збірних від міжнародних змагань і постановив повернути їх до турнірів.

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Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Крім того, європейські федерації оголосили масовий протест проти допуску РФ, пригрозивши бойкотувати матчі з нею. Своєю чергою Канада не видала російським хокеїстам візи для в’їзду до країни, де й відбудеться молодіжний ЧС.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.