Путін уперше відреагував на рішення Канади щодо збірної Росії й став посміховиськом

Володимир Путін прокоментував відмову Канади допускати російських хокеїстів до молодіжного чемпіонату світу 2027 року. Його слова про порушення демократичних принципів і міжнародних правил викликали істерику в російських уболівальників, які спіймали свого лідера на лицемірстві.

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Путін виступив на засіданні Ради з розвитку фізичної культури і спорту при президентові РФ. Він заявив, що спортивні федерації зазнають тиску з боку своїх урядів і тому змушені ухвалювати рішення про недопуск російських спортсменів.

"Це свідчить про те, що ті, хто борються за єдині правила, за підтримання демократичних інститутів, самі нехтують усіма цими правилами й цими інститутами. На жаль, це ті, з ким нам доводиться мати справу на міжнародній арені", – сказав російський диктатор.

Він також закликав і надалі домагатися допуску збірної юридичними засобами та посилатися на рішення міжнародного спортивного арбітражу. За словами Путіна, відмова в участі російських хокеїстів суперечить принципам Олімпійської хартії.

"Вони просто ще раз показують, що жодних універсальних правил не існує. Є лише правила, які відповідають їхнім інтересам. Ну що ж, із такими людьми доводиться мати справу. Потрібно послідовно й спокійно домагатися своїх інтересів, що ми й робитимемо в усіх напрямах", – додав Путін.

Але користувачі висміяли такі слова кремлівського ватажка. У коментарях йому нагадали про ситуацію з демократією та дотриманням законів у самій Росії, а його слова про міжнародні правила назвали лицемірними.

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Один із читачів із сарказмом написав: "Добре, що у світі залишився наш дорогий і єдиний захисник демократичних інститутів і судової системи". Інший запропонував уявити Путіна на передвиборчих дебатах, після чого отримав відповідь: "Це був би епічний злив навіть проти людини з IQ 70-75".

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Інші користувачі обмежилися короткими репліками. "Лицемірство 125-го рівня", – написали під новиною. "Сказав головний демократ і гуманіст", – прокоментував ющзер. Ще один читач зауважив: "А чиїм, цікаво, інтересам була переписана конституція в демократичній державі Росія?"

В обговоренні також згадали події 2020 року, коли в Росії змінили конституційні норми, і запропонували відмовитися від міжнародних контактів замість вимог допустити хокеїстів до турніру.

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Нагадаємо, уряд Канади повідомив Міжнародну федерацію хокею (ІІХФ), що не видаватиме російським спортсменам візи для участі в молодіжному чемпіонаті світу 2027 року. Навіть хокеїсти, які вже мають канадські візи, не зможуть виступити на турнірі в нейтральному статусі.

У відповідь Федерація хокею Росії зажадала від ІІХФ забезпечити участь молодіжної збірної в змаганнях або перенести чемпіонат до іншої країни, де російським гравцям дозволять виступити.