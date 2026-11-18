Український футболіст Михайло Мудрик заявив, що у збірній України не було належного контролю за тим, які препарати й добавки приймають футболісти. 25-річний вінгер "Тоттенхема" вважає, що проблеми з організацією роботи команди могли призвести до ситуації з потраплянням забороненої речовини в його організм.

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За його словами, у клубах за безпеку гравців під час виїздів відповідають спеціальні співробітники, тоді як у збірній така організація була відсутня. Футболіст звернув увагу на порядок приймання таблеток і добавок у розташуванні національної команди.

"Перед матчами нутриціолог збірної приносить кожному по склянці. І кожен має випити таблетки, які в ній", – розповів Мудрик.

Мудрик визнав, що раніше в інтерв’ю медіа ніколи не пов’язував ситуацію у збірній із тим, що сталося з ним.

"Публічно я, мабуть, не говорив, але зараз говорю", – зазначив футболіст, відповідаючи на запитання, чи вважає він організацію роботи збірної причиною того, що сталося.

Водночас Мудрик уточнив, що не звинувачує своїх партнерів по команді. Його претензії стосуються саме організації процесів у національній збірній.

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Михайло Мудрик також звинуватив Українську асоціацію футболу (УАФ) у відсутності реальної допомоги під час його відсторонення від футболу. За словами півзахисника "Тоттенгема", УАФ демонструвала готовність допомагати, однак фактично її участь не забезпечила необхідної підтримки.

"Вона вдавала, що допомагала, але насправді допомоги не було. Вони створювали більше проблем, ніж допомагали", – заявив Мудрик.

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Він також додав, що в момент, коли підтримка була особливо потрібна, представники асоціації фактично відвернулися від нього та людей, які займалися розв’язанням проблеми, що виникла.

Мудрик зізнався, що період відсторонення виявився для нього важким передусім із психологічного погляду.

"Дуже багато разів доводилося опановувати свої думки, самого себе й повертати себе на позитивний потік думок, щоб продовжувати тренуватися й не опускати рук", – розповів гравець.

Говорячи про людей, які перестали з ним спілкуватися у складний період, Михайло зазначив, що не хоче зосереджуватися на тих, хто відвернувся від нього.

"Я більше зосереджую увагу на тих людях, які залишилися. Адже я й надалі працюватиму, дружитиму й проводитиму час із ними", – підсумував футболіст.