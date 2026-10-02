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ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 10,2 т.
ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ
Забарний може покинути ПСЖ

Французький "Парі Сен-Жермен" більше не розраховує на центрального захисника збірної України Іллю Забарного і готовий розглянути можливість продажу нашого футболіста. Незважаючи на всі зусилля, керівництво та тренерський штаб чинних переможців Ліги чемпіонів розчарувалися в гравцеві.

Про це повідомляє портал Foot Parisien. За даними видання, ПСЖ хоче позбутися нашого співвітчизника вже під час зимового трансферного вікна. Забарний, який чудово проявив себе в "Борнмуті", зацікавив багато клубів англійської Прем'єр-ліги.

ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Ілля Забарний став гравцем ПСЖ у 2025 році. Джерело: ФК ПСЖ

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ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Забарний (крайній ліворуч) у складі збірної України.

Зазначається, що інтерес до українця зберігають "Ліверпуль", який тренує екснаставник "Борнмута" Андоні Іраола, лондонський "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Ймовірно, парижани спробують відбити 67 мільйонів євро, які були сплачені "вишням" за Забарного.

Нагадаємо, Ілля перейшов до ПСЖ влітку 2025 року. Він зіграв 39 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим м’ячем. У минулому сезоні українець був другим у команді за ігровим часом у чемпіонаті Франції, а в поточному він лише двічі виходив на поле в національному чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Луїс Енріке. Джерело: ФК ПСЖ

ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Забарний із Суперкубком Європи. Джерело: instagram.com/illiazabarnyi/

Як повідомляв OBOZ.UA, футболіст збірної України Віталій Миколенко залишив розташування команди та повернувся до англійського "Евертона".

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