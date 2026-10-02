ПСЖ ухвалив рішення позбутися футболіста збірної України – ЗМІ

Французький "Парі Сен-Жермен" більше не розраховує на центрального захисника збірної України Іллю Забарного і готовий розглянути можливість продажу нашого футболіста. Незважаючи на всі зусилля, керівництво та тренерський штаб чинних переможців Ліги чемпіонів розчарувалися в гравцеві.

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Про це повідомляє портал Foot Parisien. За даними видання, ПСЖ хоче позбутися нашого співвітчизника вже під час зимового трансферного вікна. Забарний, який чудово проявив себе в "Борнмуті", зацікавив багато клубів англійської Прем'єр-ліги.

Зазначається, що інтерес до українця зберігають "Ліверпуль", який тренує екснаставник "Борнмута" Андоні Іраола, лондонський "Тоттенгем" та "Манчестер Юнайтед". Ймовірно, парижани спробують відбити 67 мільйонів євро, які були сплачені "вишням" за Забарного.

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Нагадаємо, Ілля перейшов до ПСЖ влітку 2025 року. Він зіграв 39 матчів у всіх турнірах і відзначився одним забитим м’ячем. У минулому сезоні українець був другим у команді за ігровим часом у чемпіонаті Франції, а в поточному він лише двічі виходив на поле в національному чемпіонаті та Лізі чемпіонів.

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