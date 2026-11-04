ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Згадайте себе в 14 років": командувач НГУ розповів, що саме сталося з неповнолітнім хлопцем у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банківВ Україні виставили на продаж активи одразу 5 банків: список назвІлюстративне зображення: готівкові купюри гривні та долариВ Україні різко знизився курс долара: в НБУ зробили заявуВ НБУ ухвалили важливе рішення щодо визначення курсу євроВ Україні почнуть по-новому визначати курс валют: що змінило рішення НБУ"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. Відео"Ніякі вони не медики": поліція затримала жінку в медичній формі і водія "швидкої" у Петропавлівській Борщагівці. ВідеоІлюстрація - заправлення автоУкраїнські АЗС оновили ціни на бензин: скільки тепер коштує літрКурс долара суттєво зріс і оновив рекордВперше в історії України: курс долара суттєво зріс і оновив рекордКупюри долара як ілюстрація до курсу валютЯкі долари недійсні у 2026 році: ці купюри не приймуть на обмінСтало відомо, що потім зробив у роздягальні воротар, через якого помер суперник у матчі в ІспаніїСтало відомо, що потім зробив у роздягальні воротар, через якого помер суперник у матчі в Іспанії"Це схема витягання ухилянтів": правоохоронці встановили близько 100 осіб, які брали участь у заворушеннях під Києвом. Відео"Це схема витягання ухилянтів": правоохоронці встановили близько 100 осіб, які брали участь у заворушеннях під Києвом. Відео
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,5 т.
ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео
Поєдинок завершився з рахунком 6:0

"Парі Сен-Жермен" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів на стадіоні "Естадіо де ла Сераміка" в Іспанії розгромив місцевий "Вільярреал" з рахунком 6:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі французького клубу й провів на полі весь матч.

Парижани встановили історичний рекорд, забивши чотири м’ячі вже за перші 16 хвилин і 2 секунди після початку гри. Ніколи раніше жодній команді не вдавалося так швидко забити чотири голи в одному матчі Ліги чемпіонів.

Рахунок на дев’ятій хвилині відкрив Жуан Невеш, який відзначився після подачі кутового.

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
10,4 т.
Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів
10,4 т.
Де дивитися "Шахтар" – "Спортінг". Розклад трансляцій Ліги чемпіонів
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
7,0 т.
Штучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес
7,0 т.
Штучний інтелект зробив прогноз на бій Усик – Бенавідес
Максим ІншаковМаксим Іншаков
5,4 т.
Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа
5,4 т.
Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

На 12-й хвилині Дезіре Дуе скористався помилкою оборони господарів і відправив другий м’яч у ворота "Вільярреала".

Ще за хвилину Сенні Меюлю довів перевагу гостей до трьох голів.

Четвертий м’яч на 17-й хвилині забив Фабіан Руїс.

Попереднє досягнення належало мадридському "Реалу". 22 листопада 2011 року іспанський клуб забив четвертий гол на 20-й хвилині домашнього матчу проти загребського "Динамо".

ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

ПСЖ розгромив Вільярреал

Забарний вийшов у стартовому складі на позиції правого центрального захисника. 24-річний футболіст збірної України зіграв у парі з Вільяном Пачо, замінивши в основі травмованого капітана команди Маркіньйоса. Наш захисник провів на полі всі 92 хвилини та виконав 58 точних передач.

ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

Жуан Невеш та Ілля Забарний (на задньому плані) святкують забитий гол

Для Забарного цей матч став другим виходом у стартовому складі парижан у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Після перерви французький клуб продовжив забивати. На 50-й хвилині Руїс оформив дубль, а на 78-й Давид Болі встановив остаточний рахунок: 6:0.

facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!