ПСЖ із футболістом збірної України встановив історичний рекорд Ліги чемпіонів. Відео

"Парі Сен-Жермен" у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів на стадіоні "Естадіо де ла Сераміка" в Іспанії розгромив місцевий "Вільярреал" з рахунком 6:0. Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі французького клубу й провів на полі весь матч.

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Парижани встановили історичний рекорд, забивши чотири м’ячі вже за перші 16 хвилин і 2 секунди після початку гри. Ніколи раніше жодній команді не вдавалося так швидко забити чотири голи в одному матчі Ліги чемпіонів.

Рахунок на дев’ятій хвилині відкрив Жуан Невеш, який відзначився після подачі кутового.

На 12-й хвилині Дезіре Дуе скористався помилкою оборони господарів і відправив другий м’яч у ворота "Вільярреала".

Ще за хвилину Сенні Меюлю довів перевагу гостей до трьох голів.

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Четвертий м’яч на 17-й хвилині забив Фабіан Руїс.

Попереднє досягнення належало мадридському "Реалу". 22 листопада 2011 року іспанський клуб забив четвертий гол на 20-й хвилині домашнього матчу проти загребського "Динамо".

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Забарний вийшов у стартовому складі на позиції правого центрального захисника. 24-річний футболіст збірної України зіграв у парі з Вільяном Пачо, замінивши в основі травмованого капітана команди Маркіньйоса. Наш захисник провів на полі всі 92 хвилини та виконав 58 точних передач.

Для Забарного цей матч став другим виходом у стартовому складі парижан у нинішньому розіграші Ліги чемпіонів.

Після перерви французький клуб продовжив забивати. На 50-й хвилині Руїс оформив дубль, а на 78-й Давид Болі встановив остаточний рахунок: 6:0.