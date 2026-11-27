Дворазовий олімпійський чемпіон В’ячеслав Фетісов видав відбірну маячню про відмову Канади впускати російських хокеїстів на молодіжний чемпіонат світу-2027. Депутат Державної думи звинуватив у всьому "проукраїнське лобі" й влаштував справжню істерику через рішення влади країни, яка прийматиме турнір наприкінці грудня.

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Про це Фетісов заявив у коментарі пропагандистському інформаційному агентству РІА "Новости". Поплічник диктаторського режиму Володимира Путіна повторив традиційні безглузді наративи Кремля про нацистів, які "не пускають наших хлопчаків".

"Канада, яка вигадала хокей, не пускає наших хлопчиків, які мріяли зіграти на чемпіонаті світу. При цьому половина з них грає в канадських джерсі. Що ви творите? Жодні норми не працюють. Іде велика гра. Канадське лобі дуже сильне, проукраїнські, усі нацисти туди поїхали. Сподіваюся, що 28-й рік буде роком наших молодих хлопців і вони зможуть зіграти під національним прапором", – сказав Фетісов.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею IIHF відмовилася виконувати постанову Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) і допускати всі російські збірні до своїх турнірів. Це сталося після масового бойкоту провідних хокейних федерацій, а також відмови Канади пускати представників РФ до своєї країни на молодіжний ЧС.

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Пізніше стало відомо, що двоє суддів, які розглядали справу РФ, відвідували Москву. Потім IIHF подала апеляцію на рішення CAS.

Як повідомляв OBOZ.UA, господарка чемпіонату світу-2027 з хокею Німеччина виступила проти приїзду збірної РФ на турнір.

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