''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

Легендарний футболіст київського "Динамо" Владислав Ващук розкритикував нападника команди Едуардо Герреро за гру в матчі 1/8 фіналу Кубку України з "Шахтарем". Колишній захисник "біло-синіх" наголосив, що панамський легіонер не продемонстрував уміння грати на вістрі атаки.

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Про це Ващук заявив в інтерв’ю порталу Tribuna.com, коментуючи поразку динамівців із рахунком 0:3. Чвертьфіналіст чемпіонату світу у складі збірної України додав, що вважає Герреро професійно непридатним футболістом, який не відповідає рівню столичного клубу.

"Нападник має чіплятися за м’яч, а він віддає його в один дотик бозна-куди й постійно відходить назад. Гра Герреро – це просто жах. Він не вступає в боротьбу, боїться м’яча й лише вдає, що працює на полі. Герреро – це окремий приклад, але загалом у мене давно складається враження, що в "Динамо" більше не перевіряють гравців на професійну придатність", – сказав Ващук.

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Нагадаємо, ключовим моментом у матчі "Шахтаря" та "Динамо" стало вилучення на 30-й хвилині захисника киян Тараса Михавка. Після фінального свистка футболіст зі сльозами на очах перепросив за цей епізод.

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