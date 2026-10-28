''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговорень"Росія повʼязує питання територій із закінченням війни": Зеленський відповів, чи готова Україна до обговореньМагазин Pepco в Познані. ІлюстраціяПопулярна польська мережа відкрила перший магазин в Україні. Всі адреси PepcoВерховна Рада, розгляд проєкту Державного бюджету на 2027 рік. ІлюстраціяСоцстандарти за межею бідності, новий курс долара, зростання цін: бюджет-2027 пройшов перше читання у Раді"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Ми просуваємося": Трамп заявив, що розраховує провести зустріч із Путіним і Зеленським. Відео"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Безпрецедентний ризик". Усик – Ф'юрі 3: штучний інтелект назвав переможця бою"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з Україною"Якщо ситуація буде загострюватися": у Південній Кореї допустили розрив дипвідносин з УкраїноюРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоРосія вдарила по Харкову: горіли багатоповерхівка і приватний будинок, серед постраждалих – дитина. Фото і відеоДіти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистамиДіти Степана Гіги вперше прокоментували конфлікт навколо його імені та пояснили, чому виникло непорозуміння з артистамиБанкноти долара США. Ілюстративне фотоСкільки коштуватимуть 100 доларів до 1 листопада: банкір дав прогноз"Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів""Їй ставало гірше": Монфіс зробив нову заяву про розлучення зі Світоліною, розповівши про її "внутрішніх демонів"
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

"Просто жах": названо абсолютно найгіршого гравця "Динамо" в матчі з "Шахтарем"

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
201
"Просто жах": названо абсолютно найгіршого гравця "Динамо" в матчі з "Шахтарем"
Ващук розкритикував Герреро

Легендарний футболіст київського "Динамо" Владислав Ващук розкритикував нападника команди Едуардо Герреро за гру в матчі 1/8 фіналу Кубку України з "Шахтарем". Колишній захисник "біло-синіх" наголосив, що панамський легіонер не продемонстрував уміння грати на вістрі атаки.

Про це Ващук заявив в інтерв’ю порталу Tribuna.com, коментуючи поразку динамівців із рахунком 0:3. Чвертьфіналіст чемпіонату світу у складі збірної України додав, що вважає Герреро професійно непридатним футболістом, який не відповідає рівню столичного клубу.

''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

"Динамо" програло "Шахтарю". Джерело: ФК "Динамо" Київ

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
4,7 т.
Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС
4,7 т.
Стало відомо, скільки Хорватія заплатила гімнасту Ковтуну, який відмовився від України та змінив громадянство, за медаль ЧС
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
3,7 т.
"За свою країну, за Хорватію": гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, зробив гучну заяву
3,7 т.
"За свою країну, за Хорватію": гімнаст Ковтун, який відмовився від України та змінив громадянство, зробив гучну заяву
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
8,3 т.
"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною
8,3 т.
"Вже давно не разом": Монфіс зробив зізнання про розлучення зі Світоліною
''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

Герреро в матчі з "Шахтарем" у 2025 році. Джерело: ФК "Динамо" Київ

"Нападник має чіплятися за м’яч, а він віддає його в один дотик бозна-куди й постійно відходить назад. Гра Герреро – це просто жах. Він не вступає в боротьбу, боїться м’яча й лише вдає, що працює на полі. Герреро – це окремий приклад, але загалом у мене давно складається враження, що в "Динамо" більше не перевіряють гравців на професійну придатність", – сказав Ващук.

''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

Владислав Ващук. Джерело: Facebook Владислава Ващука

''Просто жах'': названо абсолютно найгіршого гравця ''Динамо'' в матчі з ''Шахтарем''

Гравці "Динамо" перед матчем. Джерело: ФК "Динамо" Київ

Нагадаємо, ключовим моментом у матчі "Шахтаря" та "Динамо" стало вилучення на 30-й хвилині захисника киян Тараса Михавка. Після фінального свистка футболіст зі сльозами на очах перепросив за цей епізод.

Також OBOZ.UA проаналізував протистояння "гірників" і "біло-синіх" та назвав головні причини фіаско "Динамо".

Схожі теми
Динамо - ШахтарКубок України з футболуФК Динамо КиївВладислав ВащукВладислав Ващук
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!