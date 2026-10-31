Пропутінська олімпійська чемпіонка, яка кричала про патріотизм, подала заявку, щоб виступати за кордоном

Російська лижниця Вероніка Степанова, яка протягом кількох років виступала проти участі спортсменів із РФ у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором, змінила позицію. Тепер 25-річна олімпійська чемпіонка розглядає можливість отримати відповідний статус, щоб повернутися на міжнародні старти.

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Про плани спортсменки повідомив голова Федерації лижних гонок Росії Дмитро Свищев. За його словами, Степанова має намір подати документи для отримання нейтрального статусу.

Сама лижниця не стала спростовувати цю інформацію. Вона розповіла про зустріч зі Свищевим, під час якої керівник федерації нагадав їй про підтримку, яку російські спортсмени отримували від держави та спонсорів.

"Я зустрічалася з Дмитром Олександровичем, який нагадав, що всі ці роки держава і спонсори команди годували, поїли, одягали найкращих лижників Росії, не змінюючи структуру команди і не змінюючи стратегічної мети, яка є в збірної країни з будь-якого виду спорту: перемоги на міжнародній арені. Це вагомий аргумент, і я його обов’язково врахую, зважуючи всі за і проти", – заявила Степанова в інтерв’ю "Матч ТВ".

Останні кілька років 25-річна спортсменка регулярно критикувала міжнародні змагання, європейські країни та саму систему допуску росіян до стартів. Окремо спортсменка виступала проти нейтрального статусу, називаючи його неприйнятним для російських атлетів.

"Ми, лижники, маємо повернутися або на рівних умовах, або ніяк. Мені не подобається нейтральний статус. Навіть не те щоб не подобається, це якась дитяча історія. Я відчуваю до цього огиду", – казала вона.

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Ще нещодавно Степанова стверджувала, що погодиться виступати за кордоном лише за умови повернення російського прапора й гімну. В одному зі своїх повідомлень вона заявила: "Я отримаю „допуск" на міжнародні змагання саме тоді, коли „допуск" отримають наші, російські, прапор і гімн. Це питання самоповаги. Інші „допуски" мене не цікавлять. І компроміси теж".

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У 2025 році позиція лижниці почала змінюватися. В авторській колонці під назвою "Чому я змінила думку щодо поїздки на Олімпіаду" вона вже відкрито говорила про бажання виступити на зимових Іграх-2026 в Італії. Степанова розраховувала взяти участь у скіатлоні, гонці на 10 кілометрів вільним стилем та естафеті.

Водночас наприкінці жовтня спортсменка заявила, що не переживає через відсутність можливості виступати в міжнародному сезоні. Вона зазначила, що їй зручніше брати участь у російських змаганнях, оскільки до Кіровська та Казані добиратися ближче, ніж до Давоса чи Тоблаха.

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Раніше Степанова також різко висловлювалася про російських спортсменів, які погодилися виступити на Олімпійських іграх-2024 у Парижі в нейтральному статусі. Вона критикувала їх за участь у змаганнях без національної символіки та ставила під сумнів необхідність такої поїздки.

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Зокрема, лижниця висміювала результати російських атлетів, які посіли четверті та п’яті місця, наголошуючи, що їхні виступи без медалей не мають особливої цінності. Серед тих, кому діставалося від Степанової, була й стрибунка на батуті Анжела Бладцева, яка посіла п’яте місце.

Тепер намір самої спортсменки отримати нейтральний статус викликав критику на її адресу. Ініціативу підтримав російський коментатор Дмитро Губернієв, після чого Степанова відповіла незадоволеним користувачам у своєму Telegram-каналі.

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Лижниця назвала критиків "нікчемним за кількістю, анонімним, але активно мукаючим стадом", а також порівняла їх з "овечками та баранчиками".

Як повідомляв OBOZ.UA, Вероніка Степанова закликала Росію бігти подалі від західних країн, пов’язавши майбутнє своєї країни з азійським та арабським світом.