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"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
453
"Проміжок у запої? Казковий": Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі
Медведєв став посміховиськом

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв видав феєричну маячню про те, що незабаром у світі благатимуть російських спортсменів повернутися до міжнародних турнірів. Колишній очільник терористичної держави також висловився про неймовірні багатства країни-агресорки, після чого став посміховиськом у мережі.

"Правильніше дочекатися докорінної зміни ситуації, коли наші вороги принижено проситимуть про повернення Росії у професійний спорт. Упевнений, такий час скоро настане, адже Росія – велика спортивна держава, та й у міжнародних спортивних федерацій і організаторів великих змагань буває скрутно з грошима", – написав Медведєв на платформі MAX.

''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Дмитро Медведєв. Джерело: росЗМІ

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''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Російських хокеїстів відсторонили від ЧС.

Читачі порталу Sports.ru їдко відреагували на ці слова поплічника диктаторського режиму Володимира Путіна. Вони підкреслили, що його думка не витримує жодної критики, а також нагадали Медведєву його знамениту фразу "Грошей немає, але ви тримайтеся".

"Зате у Росії з грошима проблем немає", "Ти б так рокірувальника краще свого часу послав", "Нормально так несе чувака після дня єдності", "Казковий... Ага, от просто в чергу стануть і будуть на колінах благати", "Не зрозумів, а з чого це він раптом розговорився? Завтра ж п’ятниця", "Наливай!", "Уже в хокеї просять, навіть грати не хочуть із нами з поваги", "Проміжок у запої?" – пишуть у коментарях.

''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Медведєва висміяли в мережі. Джерело: Sports.ru

''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Уболівальники висміяли Медведєва. Джерело: Sports.ru

''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Медведєва затролили в мережі. Джерело: Sports.ru

''Проміжок у запої? Казковий'': Медведєв заявив, що Росію благатимуть повернутися у світовий спорт, і став посміховиськом у мережі

Медведєва їдко висміяли в мережі. Джерело: Sports.ru

Як повідомляв OBOZ.UA, європейські хокейні збірні влаштували бунт проти Росії після судового рішення про її допуск до турнірів.

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