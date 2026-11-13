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Пробили 100 очок: в чемпонаті України зіграли найрезультативніший матч сезон. Хто виграв битву Суперліги GGBET

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
246
Пробили 100 очок: в чемпонаті України зіграли найрезультативніший матч сезон. Хто виграв битву Суперліги GGBET
"Мавпи" проиграли "Ніко-Баскету"

"Ніко-Баскет" взяв реванш у "Черкаських Мавп" за поразку на старті сезону. Миколаївці впевнено обіграли суперника, провівши найрезультативніший матч у чинному регулярному чемпіонаті Суперліги GGBET.

Команди обмінялися вдалими дальніми кидками, задавши протистоянню високі очікування таким спекотним стартом. І перша чверть точно не розчарувала, особливо цікаво було для прихильників гри з периметра, оскільки дальня артилерія стала головною зброєю.

Господарі реалізували чотири триочкові, гості ж відповіли ще краще – шість влучних з далекої відстані, які багато в чому дозволили підопічним Валентина Берестнєва заволодіти лідерством та втримувати його до фінальної сирени.

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Миколаївці продовжили активно і головне успішно атакувати з-за лінії. Завдяки неймовірній результативності Сімпсона та Мартіна, які на двох реалізували 11 триочкових, гості постійно нарощували перевагу, не дозволяючи господарям навіть спробувати перехопити ініціативу.

Дмитро Нагорний шукав можливості переламати хід матчу, проте "Ніко-Баскет" спокійно довів останнє протистояння ігрового дня до найбільш результативної перемоги у чинному сезоні – 75:106.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

"Черкаські Мавпи" – "Ніко-Баскет" – 75:106 (24:28, 13:30, 16:27, 22:21)

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