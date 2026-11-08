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Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,2 т.
Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео
Гравець став головним героєм матчу

Український захисник Ілля Забарний приніс ПСЖ перемогу над "Труа" в матчі 10-го туру чемпіонату Франції. Після забитого гола вболівальники на заповненому "Парк де Пренс" влаштували 24-річному футболісту збірної України овацію, скандуючи його ім’я.

Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео

Ілля Забарний

Матч відбувся в суботу, 7 листопада, і завершився з рахунком 1:0. Єдиний м’яч парижани забили на 39-й хвилині. Після розіграшу кутового Сенні Маюлу виконав подачу до штрафного майданчика, де Забарний виграв верхову боротьбу й головою відправив м’яч у ворота.

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Коли матч завершився, трибуни також не залишили українця без уваги, подякувавши йому за гру оплесками.

Крім того, за підсумками голосування на офіційному сайті Ліги 1 Забарний отримав нагороду найкращого гравця матчу, набравши 44,29% голосів.

Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео

Забарний став найкращим гравцем матчу. Джерело: Кадр із відео

За статистикою матчу, Забарний завдав два удари у площину воріт із меж штрафного майданчика, один із яких завершився голом. Він виконав 88 точних передач із 94 (94%), виграв чотири з шести єдиноборств, здійснив чотири підбирання м’яча, три виноси, один перехват і один відбір. Також українець заблокував один удар суперника.

Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео

Забарний став найкращим у матчі

Для 24-річного футболіста цей м’яч став другим у нинішньому розіграші чемпіонату Франції. Раніше він відзначився в жовтневому матчі зі "Страсбургом". Загалом на рахунку українця три голи за парижан у всіх турнірах.

Повний стадіон у Парижі влаштував овації футболісту збірної України, скандуючи його ім'я. Відео

Наш співвітчизник поклав початок перелому в матчі

Перемога над "Труа" дозволила "ПСЖ" набрати 23 очки й зберегти перше місце в турнірній таблиці Ліги 1. Парижани також продовжили серію домашніх матчів чемпіонату із забитими голами до 54 зустрічей поспіль. Це новий рекорд турніру за останні 40 років: попереднім досягненням володів "Монако", який забивав на своєму полі в 53 матчах поспіль у період із 2015 по 2018 рік.

Після завершення клубного матчу Забарний вирушить до розташування збірної України, на яку чекають листопадові матчі Ліги націй.

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