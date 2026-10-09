''Повертатися до України? Це поки що не точно'': Магучіх розкрила свої плани на новий сезон

Світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх має намір протягом найближчих двох місяців провести насичений тренувальний збір у США. 25-річна легкоатлетка підтвердила, що починає готуватися до майбутнього сезону і, зокрема, до чемпіонату Європи в приміщенні.

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Про це Магучіх заявила в коментарі "Суспільне Спорт". Крім того, перша в історії абсолютна чемпіонка світу у своїй дисципліні поки що не знає, чи повертатиметься в цей період до України. При цьому саме континентальне першість відбудеться на початку березня у Валенсії.

"Насправді з 15 жовтня у мене вже розпочинається тренувальний збір і підготовка до зимового сезону. Головний старт – чемпіонат Європи у приміщенні, я планую там виступати. Можливо, буду повертатися до України, але це ще не точно. Поки знаю, що два місяці – листопад і грудень – провести на тренувальній базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Їдемо на розвідку подивитися, як там що, адже Олімпійські ігри не за горами, залишилося півтора року", – сказала Магучіх.

7 жовтня в Києві на "Площі зірок" Ярослава отримала свою нагороду. Вона також розповіла про те, як у мережі поширюється інформація з клікбейтними заголовками. Крім того, спортсменка повідомила, що розпочинає підготовку до зимового сезону.

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Водночас Магучіх поскаржилася на невиправданий хейт з боку українців. Спортсменка також пояснила свою відмову від тривалих тренувань за кордоном.

Як повідомляв OBOZ.UA, Міжнародна федерація легкої атлетики (World Athletics) оголосила претендентів на звання найкращих спортсменів сезону серед чоловіків та жінок, не включивши до списку Ярославу Магучіх.

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