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Португалія в першому матчі без Роналду, який завершив кар’єру, зазнала найбільшої поразки за 105 років. Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,0 т.
Португалія в першому матчі без Роналду, який завершив кар’єру, зазнала найбільшої поразки за 105 років. Відео
На честь Кріштіану влаштували невеликий перформанс

Збірна Португалії поступилася Данії з рахунком 1:4 у п’ятому турі Ліги націй УЄФА. Ця поразка стала найбільшою для португальських футболістів в офіційних домашніх матчах за всю 105-річну історію національної команди.

Матч відбувся 14 листопада в Бразі. Він став першим після офіційного оголошення Кріштіану Роналду про відхід зі збірної. Про завершення виступів за національну команду 40-річний нападник повідомив 5 листопада.

Перед матчем португальці вшанували пам’ять про виступи свого колишнього капітана. Футболісти вийшли на розминку у футболках із сьомим номером, а на сьомій хвилині матчу вболівальники влаштували Роналду овацію.

Португалія в першому матчі без Роналду, який завершив кар’єру, зазнала найбільшої поразки за 105 років. Відео

На честь Роналду влаштували перформанс

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Однак сама гра завершилася великою поразкою господарів. Рахунок на 43-й хвилині з пенальті відкрив півзахисник данців П'єр-Еміль Гейб'єрг. Одразу після перерви Расмус Гейлунн забив два м'ячі: на 50-й і 57-й хвилинах. На 75-й хвилині Йоаким Андерсен довів перевагу гостей до чотирьох голів.

Португальці змогли відповісти лише в компенсований час. На 90+4-й хвилині Бернарду Сілва забив єдиний м'яч своєї команди.

Поразка від Данії встановила одразу кілька антирекордів. Уперше за 105 років існування збірна Португалії програла домашній офіційний матч із різницею у три або більше м'ячі. Крім того, національна команда вперше пропустила чотири голи в домашньому офіційному матчі.

Португалія в першому матчі без Роналду, який завершив кар’єру, зазнала найбільшої поразки за 105 років. Відео

Португалія пропустила 4 голи від Данії

Також це найгірший результат португальців за час виступів у Лізі націй. До зустрічі з Данією команда жодного разу не програвала в цьому турнірі з різницею більш ніж в один м'яч.

Португалія в першому матчі без Роналду, який завершив кар’єру, зазнала найбільшої поразки за 105 років. Відео

Збірна Португалії з футболу

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