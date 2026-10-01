Португалія хоче відсторонити Роналду від футболу за бунт у збірній: що трапилося

Зірковий нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду може зіткнутися з серйозним покаранням після того, як він залишив тренувальний збір національної команди. 41-річному футболісту загрожує тривала дискваліфікація, а також фінансові санкції.

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Про це повідомляє видання A Bola. За його даними, Роналду може бути відсторонений від футболу на строк до шести місяців, оскільки він порушив регламент Федерації футболу Португалії (ФФП). Також, згідно з документом, нападник повинен сплатити штраф у розмірі від 500 до 1000 євро.

Напередодні стало відомо, що Роналду залишив табір збірної Португалії після двох стартових матчів Ліги націй. Легендарному футболісту не сподобалося, що новий тренер команди Жорже Жезус не випустив його на поле у грі з Норвегією.

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Після розмови з тренером та президентом ФФП Педро Проенсою Кріштіану оголосив, що завершує міжнародну кар’єру.

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Роналду є рекордсменом збірної Португалії. Він зіграв за команду 234 матчі, в яких забив 146 м'ячів. Цікаво, що в наступному матчі Ліги націй "європейські бразильці" зіграють із данцями, а на поєдинку працюватиме українська бригада арбітрів.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кріштіану Роналду офіційно одружився з матір'ю двох дітей, яка працювала у взуттєвому магазині.