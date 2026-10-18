Поразка ''Черкаських Мавп'' і перемога ''Запоріжжя''. Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Російські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуРосійські гібридні атаки на країни Балтії можуть призвести до сепаратизму окремих регіонів і реалізації "українського сценарію" 2014 рокуУ Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збилиУ Литві впав невідомий дрон: винищувачі не збилиУ режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів рокуУ режисера "Коли ти вийдеш заміж?" Комаровського діагностували рак: доведеться зникнути на пів рокуНе Зеленський у Москві: міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війніНе Зеленський у Москві: міністр оборони Італії пояснив, якою бачить перемогу України у війніУ Німеччині запевнили, що нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс: пояснюємо заяву представника БундестагуУ Німеччині запевнили, що нададуть Україні ракети до Patriot, але є нюанс: пояснюємо заяву представника БундестагуУкраїнці в ЄСУкраїнців у Європі чекають нові правила після 2028 року: що буде з біженцямиСША відновили обмін розвідданими з Україною, – ЗеленськийСША відновили обмін розвідданими з Україною, – ЗеленськийСуцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людейСуцільний хаос і руїни: що відбувається у Франції після протестів, на які вийшли більше 500 тис. людейЧемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцюЧемпіон світу, якого Усик двічі нокаутував, знову кинув виклик непереможному українцюЛюди, народжені під цим знаком зодіаку, завжди у чомусь сумніваються: дуже невпевненіЛюди, народжені під цим знаком зодіаку, завжди у чомусь сумніваються: дуже невпевнені

Поразка "Черкаських Мавп" і перемога "Запоріжжя". Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read4 хв
icon 252
Поразка "Черкаських Мавп" і перемога "Запоріжжя". Результати Суперліги GGBET 18 жовтня
Матчі відбулися в Луцьку та Києві. Джерело: ФБУ

У неділю, 18 жовтня, у чемпіонаті України з баскетболу відбулися чергові матчі в Суперлізі GGBET. БК Запоріжжя здобув четверту перемогу поспіль. У неділю, 18 жовтня, підопічні Євгена Ісакова впевнено переграли Волинь (57:76), хоча у поступалися походу матчу. Лучани завершили домашній тур із двома поразками.

Суперліга GGBET. Регулярний чемпіонат

Луцьк, Волинська ОДЮСШ

Волинь – Запоріжжя 57:76 (24:14, 17:20, 10:20, 6:22 )

Волинь:Король (8 + 2 підбирання + передачі), Троцик (0), Нікітін (14 + 6 підбирань), Клімов (9 + 2 підбирання + 2 передачі) Товкач (7 + 12 підбирань) – старт; Ловінгс ( 11 + 2 підбирання + 2 передачі), Кабанов (2 + 2 підбирання), Безима (6 + 3 підбирання + 4 підбирання), Третяк (0 + 3 підбирання), Панасюк (0).

Запоріжжя:Ніколайчук (9 + 8 підбирань), Пауелл (12 + 15 підбирань), Ілеледжі (26 + 7 підбирань), Мартинов (9 + 3 підбирання + передачі), Буц (8 + 10 підбирань + 3 передачі) – старт; Величко (4 + 1 підбирання), Кіктєв (2 очки), Петренко (6 + 3 підбирання), Кліманов (0).

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 45,5 т.
Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі
icon 45,5 т.
Українські тенісистки одна за одною знялися з турніру в Китаї, відмовившись продовжувати матчі
Максим ІншаковМаксим Іншаков
icon 10,0 т.
Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео
icon 10,0 т.
Дюбуа за два раунди переміг нокаутом супертяжа-гіганта у реванші за чемпіонський пояс Усика. Відео
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 5,3 т.
Де дивитися "Полісся" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛ
icon 5,3 т.
Де дивитися "Полісся" – "Динамо": розклад трансляцій матчу УПЛ
Поразка ''Черкаських Мавп'' і перемога ''Запоріжжя''. Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Волинь – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Ключове з матчу

До другого матчу в рамках ігрового вікенду Волинь підійшла із втратою: травмувався лідер команди Тадж Твітт. Натомість Запоріжжя мало відчутно менше часу для відпочинку після вчорашнього протистояння з БК Рівне.

Господарі успішно розпочали гру: вони краще кидали, агресивніше атакували та доволі активно набирали очки з периметра (4/10 на старті матчу) і завершили першу чверть з десятиочковою перевагою. Це не зупинило Запоріжжя і вже в наступному періоді підопічні Євгена Ісакова рахунок зрівняли, але на велику перерву у статусі лідера пішли все ж волиняни – 41:34.

Після відпочинку гості повністю перехопили ініціативу та змінили хід гри. Атака Волині зламалася: місцева команда за всю другу половину матчу набрала лише 16 очок. Натомість Запоріжжя виконало свою роботу і спокійно довела поєдинок до своєї четвертої перемоги поспіль.

Герой матчу

Джонатан Ілеледжі. За 30 хвилин на майданчику набрав 26 очок, зробив 6 підбирань та віддав 2 результативні передачі. Показник ефективності – 26 (найвищий у грі).

Поразка ''Черкаських Мавп'' і перемога ''Запоріжжя''. Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Волинь – Запоріжжя. Джерело: ФБУ

Цифри матчу

56:42 – підбирання на користь Запоріжжя, зокрема 19 на чужому щиті проти 13.

32/28 – перевага Запоріжжя за очками з "фарби".

12:10 – більше втрат було у Волині, з яких Запоріжжя набрало 8 очок.

19:12 – у битві запасних перемогла Волинь. Найбільше з лавки приніс Ловінгс – 11 очок.

Поразка ''Черкаських Мавп'' і перемога ''Запоріжжя''. Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

18 жовтня в ПС Венето в Києві в межах регулярного чемпіонату Суперліги GGBET Харківські Соколи обіграли Черкаських Мавп – 105:57. Соколи виграли три чверті поспіль і здобули другу перемогу в сезоні, другу поспіль.

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи 105:57 (22:15, 30:14, 32:9, 21:19)

Харківські Соколи:Сушкін 14 очок + 2 підбирання + 11 передач, Романиця 17 + 20 підбирань + 3 передачі, Соловйов 24 + 5 підбирань + 2 передачі, Ліщина 7 + 3 підбирання + 2 передачі + 5 перехоплень, Сандул 7 + 4 підбирання + 3 передачі – старт; Клебан 16 + 4 підбирання + 1 передача, Змієвський 4, Хохоник 10 + 6 підбирань + 7 передач, Безима 6 + 1 підбирання + 1 передача.

Черкаські Мавпи:Теллі 11 очок + 4 підбирання + 5 передач, Марченко 9 + 1 підбирання + 1 передача, Голенков 7 + 5 підбирань + 1 передача, Коровяков 9 + 3 підбирання + 4 передачі, Верещака 5 + 5 підбирань + 3 передачі – старт; Войденко 1 + 1 перехоплення, Фесун 6 + 2 підбирання + 1 передача, Упир 7 + 1 підбирання + 3 передачі, Саєнко 2 + 2 підбирання.

Ключове з матчу

Соколи повели вже в першій чверті – 22:15, а далі кожен наступний відрізок давався їм легше за попередній: 30:14 у другій десятихвилинці та 32:9 у третій, після якої перевага зросла до максимальних 51 очка. Заключну чверть команди провели рівно, 21:19.

Різницю визначив кидок з дистанції: Харківські Соколи влучили 19 триочкових із 44 спроб, Черкаські Мавпи – лише 2 з 16. При цьому 7 влучних із 10 на рахунку Олексія Соловйова, який став найрезультативнішим у матчі з 24 очками.

Під щитами перевага теж була на боці Соколів – 50 підбирань проти 27, а також 12:0 за очками другого шансу. Артем Романиця оформив дабл-дабл з 20 підбираннями, 17 з яких на своєму щиті. В організації атак Соколи зробили 30 передач проти 18: 11 асистів віддав Єгор Сушкін, ще 7 – Андрій Хохоник.

Лава запасних Соколів додала 36 очок, з них 16 набрав Дмитро Клебан. Денис Клевзуник та Вадим Заплотинський на майданчик не виходили.

Поразка ''Черкаських Мавп'' і перемога ''Запоріжжя''. Результати Суперліги GGBET 18 жовтня

Харківські Соколи – Черкаські Мавпи. Джерело: ФБУ

Герой матчу

Артем Романиця. За 32:48 набрав 17 очок при 6/9 з гри та зібрав 20 підбирань, 17 з них на своєму щиті, додавши 3 передачі. Показник ефективності – 32, найвищий у матчі

Цифри матчу

51 – максимальний відрив Харківських Соколів.

20 – підбирання Артема Романиці.

19/44 – триочкові Соколів; у Черкаських Мавп 2/16.

36 – очки лави запасних Соколів.

30 – передачі Соколів при 14 втратах.

12:0 – очки другого шансу на користь Соколів.

2/3 – баланс Харківських Соколів у чемпіонаті. Черкаські Мавпи – 1/1.

Схожі теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись