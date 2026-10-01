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"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Олександр Чеканов
Олександр Чеканов
Time to read2 хв
icon 3,3 т.
"Попрощається": у Росії повідомили, що буде з "новою коханкою Путіна" після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Валієва підтримує Путіна

Російська фігуристка Каміла Валієва відмовилася оскаржувати рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU) щодо скасування їй так званого нейтрального статусу. Спортсменка змирилася з тим, що не зможе виступати на змаганнях і, ймовірно, завершить кар’єру після закінчення сезону.

Про це повідомляє пропагандистський портал Sport.ru. Зазначається, що контрольні виступи збірної Росії, під час яких Валієва відверто провалилася, продемонстрували величезну різницю між Камілою та іншими фігуристками, що ще більше ставить хрест на шансах спортсменки вийти на високий рівень.

''Попрощається'': у Росії повідомили, що буде з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва.

Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

"Не буде дивно, якщо спортсменка цілком свідомо вирішила покласти край цій метушні. Відмовлятися від повернення на початку сезону нерозумно – програми вже відпрацьовані, та й характер спонукає боротися хоча б заради себе і на внутрішній арені. Тому на даний момент найімовірнішим виглядає сценарій, за якого Валієва попрощається з професійним спортом після чемпіонату Росії", – припустили у виданні.

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''Попрощається'': у Росії повідомили, що буде з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Диктатор Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: ТАСС

Нагадаємо, що в січні 2024 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивний результат допінг-тесту, взятого напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала нейтральний статус. Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань.

Сама Валієва вперше прокоментувала своє відсторонення від міжнародних турнірів. Після виступу за збірну РФ фігуристка не стримала сліз і розплакалася.

''Попрощається'': у Росії повідомили, що буде з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Каміла Валієва була викрита у вживанні допінгу

''Попрощається'': у Росії повідомили, що буде з ''новою коханкою Путіна'' після відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання

Володимир Путін і Каміла Валієва.

Джерело: РІА "Новини"

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроєкту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі. Також стало відомо, що Валієва поки що не оскаржувала позбавлення "нейтрального статусу".

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