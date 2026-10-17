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Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 2,8 т.
Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні
Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько "Російський Тайсон", якого побили в Берліні

Відомий російський боксер Денис Бойцов помер у віці 40 років. Про смерть колишнього претендента на чемпіонський титул у надважкій вазі 17 жовтня повідомила автономна установа "Центр фізкультурних і спортивних заходів" Орловської області, звідки походив спортсмен.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов помер. Джерело: "Центр фізкультурних та спортивних заходів" Орловської області

Бойцов вважався одним із перспективних представників надважкої ваги на початку 2010-х років. За швидкість, силу удару та велику кількість перемог достроково він отримав прізвисько "Російський Тайсон". Боксер провів на професійному рингу 37 поєдинків, здобув 36 перемог, 27 з яких завершив нокаутом.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов

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Денис народився 14 лютого 1986 року в Орлі та почав займатися боксом у п'ятирічному віці. Під час аматорської кар'єри він виграв чемпіонат світу серед юніорів у 2004 році, після чого перейшов у професіонали.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов. Джерело: Чемпіонат.ком

У 18 років Бойцов підписав контракт з німецькою промоутерською компанією Universum Box-Promotion і продовжив кар'єру в Німеччині. У 2006 році він завоював молодіжний титул WBC, а в 2009-му став володарем інтерконтинентального пояса WBA та європейського титулу WBO.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов у 2006 році завоював молодіжний титул WBC

До 2013 року росіянин виграв 33 поєдинки поспіль і отримав статус обов'язкового претендента на титул WBO, яким володів українець Володимир Кличко. Однак зустрітися з Кличком Бойцову не вдалося. 23 листопада 2013 року він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись австралійцю Алексу Леапаї одноголосним рішенням суддів. У тому поєдинку росіянин двічі опинявся в нокдауні.

Після поразки Бойцов змінив промоутерську компанію і виграв ще три поєдинки. Останній бій він провів 21 березня 2015 року, коли переміг бразильця Ірену Бета Косту технічним нокаутом.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов (праворуч)

Що сталося з Бойцовим у Берліні

3 травня 2015 року боксера знайшли без свідомості в тунелі берлінського метро між станціями Bismarckstraße та Wilmersdorfer Straße. У нього діагностували важкі травми голови та рук, а також набряк мозку. Лікарі провели операцію та ввели спортсмена в штучну кому.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов був госпіталізований. Джерело: starhit

Обставини події залишилися предметом суперечок. Німецькі правоохоронні органи розслідували те, що сталося, однак встановити всі обставини події не вдалося. За однією з версій, Бойцов впав на колії. Його близькі, зокрема дружина Ольга, наполягали на кримінальній версії та повідомляли про погрози, які раніше надходили боксеру.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Дружина боксера з донькою. Джерело: Кадр із відео

Бойцов вижив, але наслідки травм виявилися незворотними. Він втратив здатність самостійно ходити й говорити, переніс кілька операцій і проходив тривалу реабілітацію спочатку в Німеччині, а потім у Росії.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Денис Бойцов проходив реабілітацію в Росії. Джерело: Чемпіонат.ком

Після нападу спортсмен більше не повертався на ринг. Останні роки він проживав у Росії, де продовжував відновлюватися після важких травм.

Помер знаменитий російський супертяж-чемпіон на прізвисько ''Російський Тайсон'', якого побили в Берліні

Боєць так і не оговтався від травм. Джерело: Кадр із відео

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