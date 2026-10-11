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Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
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icon 1,6 т.
Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу
Титулованому нокаутеру було 69

Вільфредо "Базука" Гомес, один із найрезультативніших нокаутерів в історії професійного боксу, помер 10 жовтня у віці 69 років, повідомляє The Ring. Пуерториканець, який завоював чемпіонські пояси у трьох вагових категоріях, провів на професійному рингу 48 поєдинків і здобув 44 перемоги, 42 з яких завершив нокаутом.

В останні два тижні життя Гомес перебував у лікарні через проблеми з диханням. За кілька днів до його смерті син боксера звернувся до друзів і шанувальників родини з проханням молитися за здоров’я батька. Офіційний медичний діагноз не повідомлявся. У легендарного чемпіона залишилися дружина та четверо дітей.

Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо "Базука" Гомес (2012 рік)

Гомес народився 29 жовтня 1956 року в небагатому районі неподалік від Сан-Хуана. У юності він досяг успіхів у аматорському боксі, представляв Пуерто-Ріко на Олімпійських іграх 1972 року, а в 1974-му виграв перший чемпіонат світу серед аматорів, який проходив у Гавані.

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Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо Гомес (1982 рік)

На професійному рингу пуерториканець швидко заявив про себе. У травні 1977 року він завоював титул WBC у другій найлегшій вазі, перемігши південнокорейця Юм Дон Кюна технічним нокаутом у 12-му раунді. Надалі Гомес неодноразово захищав чемпіонський пояс, перемагаючи, зокрема, Рояла Кобаясі та Леонардо Круса.

Одним із найвідоміших поєдинків у його кар’єрі став бій із мексиканцем Карлосом Сарате в жовтні 1978 року. Обидва боксери до цього не знали поразок і славилися нокаутуючою силою. Гомес тричі відправив суперника в нокдаун, після чого кут Сарате зупинив поєдинок у п’ятому раунді.

Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо Гомес (праворуч) із Доном Кінгом (1981 рік)

Загалом пуерториканець провів 17 успішних захистів титулу WBC у другій найлегшій вазі. Усі ці поєдинки він виграв достроково, що стало одним із головних досягнень його професійної кар’єри.

У серпні 1981 року Гомес зустрівся з мексиканцем Сальвадором Санчесом, який володів чемпіонським поясом у напівлегкій вазі. У першому раунді пуерториканець опинився в нокдауні й отримав перелом вилиці. Бій тривав у запеклій боротьбі, але в останню хвилину восьмого раунду Санчес домігся зупинки поєдинку, завдавши Гомесу першої поразки в професійній кар’єрі.

Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо Гомес (праворуч)

Пізніше пуерториканець повернувся до колишньої вагової категорії та провів ще чотири успішні захисти титулу, після чого перейшов у напівлегку вагу. У березні 1984 року він переміг свого співвітчизника Хуана Лапорте і завоював пояс WBC. Сам Гомес називав цей успіх одним із найважливіших у своїй кар’єрі.

Однак утримати титул надовго йому не вдалося. У грудні 1984 року Гомес поступився ганцеві Азумі Нельсону технічним нокаутом у 11-му раунді. Потім боксер перейшов у першу легку вагу і в 1985 році переміг американця Роккі Локріджа роздільним рішенням суддів у 15-раундовому поєдинку, завоювавши титул WBA.

Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо Гомес (1979 рік)

Ця перемога дозволила Гомесу увійти до числа боксерів, які ставали чемпіонами світу у трьох вагових категоріях. У травні 1986 року він програв Альфредо Лейну технічним нокаутом у дев'ятому раунді. Пізніше пуерториканець повернувся на ринг, здобув ще дві перемоги достроково та завершив професійну кар’єру з рекордом 44-3-1 при 42 нокаутах.

Помер легендарний триразовий чемпіон світу з боксу

Вільфредо Гомес (праворуч)

У 1995 році Гомеса включили до Міжнародного залу боксерської слави. Його досягнення відзначали представники боксерської спільноти, зокрема президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман та колишній президент Всесвітньої боксерської організації Пако Валькарсель.

"Вільфредо Гомес, один із найвидатніших боксерів усіх часів, тепер спочиває з миром. Нехай пам’ять про нього буде вічною", — написав Сулейман у соціальних мережах.

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