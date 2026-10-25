Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнами"Україна і Росія – не однакові": Трампістка Лумер вказала на разючу різницю між країнамиХто та коли їздить за кордонЇздять на навчання до Італії та місяцями перебувають за кордоном: які відрядження оформлюють українські чиновники1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витрат1000 кілометрів впевненості: як підготувати автомобіль до далекої дороги та уникнути зайвих витратІлюстрація - зарплатиЗарплати цих фахівців сягають 66 тис. грн: кого найактивніше шукають роботодавці в УкраїніВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоВідомого українського боксера, який допомагав російському чемпіону, нокаутували в Польщі. ВідеоРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосія знову атакувала Київ дронами: спалахнула пожежаРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоРосійський удар знищив останній будівельний ТЦ "Епіцентр" у Харкові. Фото і відеоКоли обрізати виноград перед зимою: поради для новачківКоли обрізати виноград перед зимою: поради для новачків58-річного українця визнали придатним для мобілізації попри хронічні хвороби і догляд за матір'ю: яке рішення ухвалив суд58-річного українця визнали придатним для мобілізації попри хронічні хвороби і догляд за матір'ю: яке рішення ухвалив судДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихіднихДе дивитися "Барселона" – "Реал": розклад трансляцій головного матчу вихідних

Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,2 т.
Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера
Бій відбувся в Закопане

Українському боксеру другої середньої вагової категорії Андрій Великовський (21-5-3, 14 КО) заборонено займатися боксом після нокауту від кубинця Рафаеля Гарсії (17-0, 12 КО). Головний бій турніру Knockout Boxing Night 46 відбувся 24 жовтня в польському Закопане.

Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Андрій Великовський

Одразу після турніру Польський боксерський союз (Wydzial Boksu Zawodowego) з міркувань безпеки наклав на Великовського тимчасове відсторонення від боїв. Воно триватиме до 11 грудня 2026 року.

Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Великовського відсторонили від боксу. Джерело: boxrec.com

Читайте також
Максим ІншаковМаксим Іншаков
6,9 т.
"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа
6,9 т.
"Реал" поставив футболіста збірної України на ворота в матчі з "Барселоною" замість знаменитого Куртуа
Максим ІншаковМаксим Іншаков
3,6 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
3,6 т.
Найкрасивіша спортсменка України зробила відверте зізнання про своє тіло перед стартом сезону
Максим ІншаковМаксим Іншаков
2,5 т.
Неймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео
2,5 т.
Неймар отримав безглузду червону картку і злетів із котушок. Відео

Варто зазначити, що дискваліфікацію запроваджено з медичних міркувань. Це традиційна практика в боксі після важких багатораундових поєдинків, коли бійцям, які зазнали серйозної шкоди, призначають період для відновлення здоров’я.

Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Гарсія перебоксував українця. Джерело: @sylwester.kolton.fight.talk

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року Великовський уже бився з Гарсією. Тоді українець зумів серйозно приголомшити фаворита, відправивши його в тяжкий нокдаун у другому раунді.

Поляки відсторонили від боксу відомого українського боксера

Андрій Великовський. Джерело: @sylwester.kolton.fight.talk

Однак Андрієві не вистачило часу, щоб розвинути успіх і завершити бій достроково. Гарсія відновився, перебудував тактику й у раундах, що залишилися, діяв обережніше, використовуючи перевагу у швидкості та роботі ніг. У підсумку кубинець переміг одностайним рішенням суддів з рахунком 78:73, 77:74 і 76:75.

Як повідомляв OBOZ.UA, у квітні цього року Великовський перебував у тренувальному таборі російського чемпіона світу Дмитра Бівола, який переховується від санкцій під прапором Киргизстану.

Схожі теми
ПольщаАндрiй ВеликовськийАндрiй Великовський
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!