Польський тренер. Стало відомо, хто очолив ''Динамо'' після відставки Костюка

Після відставки Ігоря Костюка президент "Динамо" Ігор Суркіс призначив виконуючим обов’язки головного тренера київського клубу польського фахівця Мацея Кендзьорека. 46-річний тренер керуватиме командою щонайменше до наступного матчу чемпіонату України проти "Кудрівки".

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Кендзьорек увійшов до тренерського штабу столичного клубу в серпні 2025 року. До призначення він працював помічником головного тренера, відповідав за аналітику та стандартні положення, а згодом отримав додаткові повноваження.

Що відомо про Мацея Кендзьорека

Польський фахівець не виступав на професійному рівні як футболіст. Тренерську кар'єру він розпочав у 2003 році з роботи в юнацьких командах, а в 2009-му вперше очолив дорослу команду. Його першим клубом стала "Вільга" з Гарволіна, яка виступала в регіональній лізі Польщі. Пізніше Кендзьорек керував кількома командами з нижчих дивізіонів польського футболу.

У 2016 році він приєднався до тренерського штабу "Ракува" на запрошення Марека Папшуна. За три роки роботи клуб піднявся у класі та вперше за 21 рік повернувся до елітного дивізіону чемпіонату Польщі.

У 2019 році Кендзьорек працював помічником тренера молодіжної збірної Польщі на чемпіонаті Європи U21. Національна команда не вийшла з групи, але здобула дві перемоги в трьох матчах, показавши найкращий результат у своїй історії на цьому турнірі.

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Потім фахівець працював у польській "Арці", а згодом отримав запрошення до тренерського штабу познанського "Леха". З цим клубом він виграв чемпіонат Польщі та дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій у сезоні-2022/23. Це його найкращий результат у єврокубках.

Перед переїздом до України Кендзьорек самостійно керував "Радомяком". Команда боролася за збереження місця у вищому дивізіоні й виконала це завдання, проте тренер покинув клуб за тур до завершення чемпіонату.

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Як Кендзьорек опинився в "Динамо"

Польський фахівець приєднався до киян у серпні 2025 року, коли команду тренував Олександр Шовковський. "Динамо" стало першим закордонним клубом у його кар’єрі.

Як розповідав Кендзьорек в інтерв’ю, спочатку можливість роботи в Києві з’явилася завдяки захиснику Томашу Кендзеру. Футболіст зв’язався з тренером і повідомив, що представники українського клубу можуть запропонувати йому співпрацю.

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"Спочатку я думав, що він мене розігрує", — згадував фахівець. За його словами, переговори тривали деякий час, після чого сторони провели кілька зустрічей і домовилися про співпрацю.

Спочатку обов’язки поляка були пов’язані переважно з аналітикою та підготовкою стандартних положень. Згодом він розширив сферу відповідальності й став повноцінним помічником головного тренера.

Яку роботу він виконував у київському клубі

Одним із основних напрямків діяльності Кендзьорека стали стандартні положення. У сезоні-2025/26 "Динамо" забило 17 голів після стандартних положень у всіх турнірах. У попередньому сезоні-2024/25 таких голів було 12.

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У чемпіонаті України кияни очолили рейтинг за кількістю голів після стандартних положень, забивши 13 м’ячів.

Після зміни тренерського штабу Кендзьорек отримав додаткові повноваження. У лютому 2026 року він розповідав, що почав більше працювати безпосередньо з футболістами, приділяючи увагу індивідуальній підготовці та спілкуванню з гравцями.

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"Кожна людина різна, так само як і футболісти. Тому потрібно спілкуватися з ними віч-на-віч, розуміти їхні потреби та знаходити свій підхід", — пояснював поляк.

Він також зазначав, що під час роботи з гравцями враховує їхні індивідуальні особливості: одним потрібна підтримка, іншим підходить більш вимогливий підхід, а з третіми ефективніше спілкуватися спокійно й особисто.