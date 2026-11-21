Російські фігуристи не виступлять на міжнародному турнірі PGE Warsaw Cup, який відбудеться у Варшаві з 25 по 29 листопада. Після втручання Міністерства спорту Польщі обидва заявлені російські танцювальні дуети відкликали заявки на змагання, попри те що одна з пар уже отримала шенгенські візи.

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Про ситуацію 20 листопада повідомив заступник міністра спорту Польщі Пьотр Борис. За його словами, польське спортивне відомство передало національній федерації фігурного катання офіційну позицію, згідно з якою участь російських спортсменів у турнірі не рекомендується.

Борис також заявив, що російським фігуристам відмовлять у можливості виступити у Варшаві. Польська влада дотримується позиції, згідно з якою представники Росії не повинні брати участь у спортивних заходах на території країни.

До заявки на PGE Warsaw Cup було включено дві російські пари: Катерина Миронова та Євген Устенко, а також Анна Коломенська й Артем Фролов. Обидва дуети мали виступити в танцях на льоду, змагання в цій дисципліні заплановані на 25 і 26 листопада.

Водночас ситуація з парами складалася по-різному. Коломенська і Фролов раніше зіткнулися з проблемами під час оформлення документів і не встигали отримати візи до початку турніру. Миронова й Устенко, за інформацією російських медіа, вже мали шенгенські візи та готувалися до поїздки до Польщі.

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Після того як Польський союз фігурного катання передав російській стороні позицію Міністерства спорту, обидва дуети знялися зі змагань. Офіційну причину відкликання заявок спортсмени не назвали.

Згідно з чинними правилами Міжнародного союзу ковзанярів (ISU), російські фігуристи, які пройшли відповідну перевірку, у сезоні-2026/27 можуть брати участь у міжнародних змаганнях у нейтральному статусі. Однак польські вимоги передбачають додаткові умови для таких спортсменів. Зокрема, вони мають підписати декларації, що містять засудження російської агресії проти України.

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Пьотр Борис також виступив за узгодження візових обмежень для російських спортсменів на рівні Євросоюзу. Польська сторона сподівається, що аналогічного підходу дотримуватимуться й інші європейські держави.