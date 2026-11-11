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Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
318
Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання
З 4 по 6 грудня змагання серед чоловіків і жінок прийматиме Вісла. Потім чоловічий турнір відбудеться в Закопане з 15 по 17 січня

Польська влада не видаватиме візи російським стрибунам з трампліна для участі в етапах Кубка світу з лижних видів спорту в сезоні 2026/27, повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство закордонних справ Польщі. Заборона діятиме навіть у тому разі, якщо Міжнародна федерація лижного спорту та сноуборду (FIS) допустить спортсменів до змагань у нейтральному статусі.

Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання

Російські стрибуни на лижах не потраплять до Польщі

У відомстві пояснили, що чинні правила обмежують в'їзд громадян Росії через польську частину зовнішнього кордону Євросоюзу, а також через повітряні та морські пункти пропуску.

Участь у спортивних змаганнях не входить до переліку винятків, які дозволяють отримати дозвіл на в’їзд. У польському МЗС наголосили, що не бачать підстав для видачі російським спортсменам віз для участі в турнірах на території країни.

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У нинішньому сезоні Кубок світу зі стрибків на лижах з трампліна відбудеться в Польщі на двох етапах. З 4 по 6 грудня змагання серед чоловіків і жінок прийматиме Вісла. Потім чоловічий турнір відбудеться в Закопаному з 15 по 17 січня.

Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання

Російські лижники можуть залишитися без ЧС

Водночас FIS дозволила російським і білоруським спортсменам виступати в індивідуальних дисциплінах у нейтральному статусі. До оновленого 9 листопада списку допущених учасників увійшли російські стрибуни з трампліна Данило Садрєєв і Євген Клімов. Обидва спортсмени у складі збірної Росії здобули срібні медалі у змаганнях змішаних команд на Олімп

Як повідомляв OBOZ.UA, 29 жовтня мер норвезького Тронгейма Кент Ранум категорично виступив проти участі російських лижників на етапі Кубка світу, який відбудеться в місті з 5 по 7 грудня. 

Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання

Кент Ранум. Джерело: NTB

Раніше з аналогічним закликом виступила мер Осло Анне Ліндбе, яка звернулася до уряду Норвегії з вимогою не допускати російських спортсменів до участі в етапах Кубка світу з лижних перегонів у Холменколлені.

Польща відмовилася пускати Росію на найважливіші зимові змагання

Анне Ліндбе. Джерело: NTB

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Стрибки з трамплінуПольща
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