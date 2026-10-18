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"Полісся", граючи без воротаря з 5-ї хвилини, з рахунком 3:1 перемогло "Динамо". Відео

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
icon 1,0 т.
"Полісся", граючи без воротаря з 5-ї хвилини, з рахунком 3:1 перемогло "Динамо". Відео
Матч відбувся на Центральному стадіоні в Житомирі

Київське "Динамо" поступилося "Поліссям" у виїзному матчі дев'ятого туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 3:1.

Ключовим епізодом початку зустрічі стало вилучення Кудрика. На п’ятій хвилині воротар "Полісся" зіграв рукою за межами штрафного майданчика після виходу Володимира Бражко один на один. Головний арбітр Максим Козиряцький після перегляду VAR показав голкіперу червону картку.

Тренерський штаб господарів був змушений оперативно перебудувати склад. Уже на восьмій хвилині замість нападника Владислава Велетня та півзахисника Леандро на поле вийшли воротар Євген Волинець і Краснічі.

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"Динамо" скористалося чисельною перевагою й на 19-й хвилині вийшло вперед. Після подачі кутового Михавко виграв верхову боротьбу й відправив м’яч у ворота рикошетом від штанги.

"Полісся" відігралося на 26-й хвилині. Після кутового у виконанні Андрєєвського Краснопір виграв боротьбу у повітрі й точним ударом головою вразив ворота Руслана Нещерета.

Незабаром гру довелося призупинити через дим від піротехніки на трибунах. Пізніше зустріч була перервана ще раз через повітряну тривогу в Житомирі. Після її завершення команди повернулися на поле і продовжили матч.

''Полісся'', граючи без воротаря з 5-ї хвилини, з рахунком 3:1 перемогло ''Динамо''. Відео

Полісся — Динамо. Джерело: ФК "Полісся"

До перерви кияни намагалися повернути перевагу. Волинець впорався з дальнім ударом Бражко, а на 41-й хвилині захисник "Динамо" заблокував удар Едуарда Сарапія через себе. Після перших 45 хвилин рахунок залишався рівним.

У другому таймі "Динамо" продовжило атакувати, проте Волинець відбив кілька ударів гостей. На 53-й хвилині голкіпер "Полісся" впорався зі спробою Миколи Шапаренка з дальньої відстані.

Розв'язка настала на 67-й хвилині. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті у ворота киян за порушення Нещерета у штрафному майданчику. Краснопір підійшов до одинадцятиметрової позначки й на 68-й хвилині впевнено реалізував удар, розвівши по кутах воротаря та м’яч.

Пропустивши гол, "Динамо" посилило тиск. На 74-й хвилині Волинець спочатку відбив удар Владислава Дубінчака, а потім впорався з добиванням Ба.

Захопившись атаками, столичні футболісти пропустили гострий контрвипад на 76-й хвилині. Михайло Михайличенко виконав передачу на того самого Краснопіра, який вийшов один на один з Нещеретом і оформив перший хет-трик у своїй професійній кар’єрі.

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