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"Починає бісити. Огидно": російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Починає бісити. Огидно": російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС
Російські гімнасти виступили на ЧС-2026 під "нейтральним" прапором

Головний тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Дмитро Андрєєв обурився через те, що його команда виступала на чемпіонаті світу-2026 у Нідерландах у так званому нейтральному статусі. Представник країни-агресорки зазначив, що ця ситуація бісить його підопічних.

Про це Андрєєв заявив в інтерв’ю порталу Sport24. Наставник національної збірної РФ також пафосно додав, що суперники нібито ставляться до росіян із великою симпатією. Крім того, він не став називати причин санкцій щодо спортсменів із РФ.

''Починає бісити. Огидно'': російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Збірна Росії зі спортивної гімнастики. Джерело: РІА "Новости"

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''Починає бісити. Огидно'': російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Російський гімнаст Іван Гапоненко. Джерело: instagram.com/i.v.a.n._23.11/

"Виступ без прапора? Тут навіть не може бути іншої відповіді. Не скажу, що мені було через це сумно, це огидно. Чесно кажучи, це вже просто починає бісити, ця ситуація не дуже хороша. Але поки ми перебуваємо в такій ситуації, ну що робити? До нас ставляться досить шанобливо. Усі дуже добре спілкуються і допомагають, якщо ми просимо. Можна сказати, що ми велика гімнастична родина", – сказав Андреєв.

Зазначимо, що Нідерланди відмовилися видавати візи лідерам збірної Росії зі спортивної гімнастики, чим викликали справжню істерику в РФ.

''Починає бісити. Огидно'': російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Дмитро Андреєв. Джерело: РІА "Новости"

''Починає бісити. Огидно'': російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Російська гімнастка Ангеліна Мельникова. Джерело: ФГР

Як повідомляв OBOZ.UA, олімпійська чемпіонка та депутатка Держдуми Світлана Журова заявила, що Європа завдає шкоди самій собі, відмовляючи в допуску російським спортсменам.

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