''Починає бісити. Огидно'': російські гімнасти забилися в істериці через позбавлення прапора на ЧС

Головний тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Дмитро Андрєєв обурився через те, що його команда виступала на чемпіонаті світу-2026 у Нідерландах у так званому нейтральному статусі. Представник країни-агресорки зазначив, що ця ситуація бісить його підопічних.

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Про це Андрєєв заявив в інтерв’ю порталу Sport24. Наставник національної збірної РФ також пафосно додав, що суперники нібито ставляться до росіян із великою симпатією. Крім того, він не став називати причин санкцій щодо спортсменів із РФ.

"Виступ без прапора? Тут навіть не може бути іншої відповіді. Не скажу, що мені було через це сумно, це огидно. Чесно кажучи, це вже просто починає бісити, ця ситуація не дуже хороша. Але поки ми перебуваємо в такій ситуації, ну що робити? До нас ставляться досить шанобливо. Усі дуже добре спілкуються і допомагають, якщо ми просимо. Можна сказати, що ми велика гімнастична родина", – сказав Андреєв.

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Зазначимо, що Нідерланди відмовилися видавати візи лідерам збірної Росії зі спортивної гімнастики, чим викликали справжню істерику в РФ.

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