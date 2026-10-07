''Починає бісити'': Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОВперше за вісім років: до  України прибули військові представники усіх країн НАТОУкраїнський продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з неюУкраїнський продюсер, якому приписували роман із Денисенко, зізнався в таємній закоханості до актриси-красуні та чому не може бути з неюШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріШтучний інтелект відповів, чи буде нокаут у бою Джошуа – Ф'юріІлюстрація - цукорТакого на полях України не було 35 років: чи буде дефіцит цукру і до яких цін готуватисяЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоЗагинули  жінка, її донька і онук: Росія ударом по Прилуках вбила родину. ФотоІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від акумуляторів та інструментів до книг і туалетного паперу: які великі підприємства знищено внаслідок атаки РФ"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 року"Найбільш жорстокий удар з часів Голокосту": Зеленський підтримав Ізраїль у річницю теракту 7 жовтня 2023 рокуУкраїнцям розповіли, що буде з цінами на бензин найближчими днямиУкраїнські АЗС змінили вартість бензину: скільки тепер коштує літрДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

"Починає бісити": Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

Олена Павлова
Олена Павлова
Time to read2 хв
icon 417
"Починає бісити": Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа
Ярослава Магучіх спокійно ставиться до того, що про неї пишуть

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що може вивести її з себе. Світову рекордсменку не зачіпають слова чи дії сторонніх або те, що пишуть про неї у медіа, навіть тоді, коли прикрашають дійсність.

А от власні вчинки, як зізналася стрибунка у коментарі OBOZ.UA, часом можуть вивести її з рівноваги.

"Ярославу Магучіх може вивезти з себе сама Ярослава Магучих – іноді, коли влаштовує безлад у квартирі. Бувають такі періоди, коли трішечки не вистачає енергії, сил та ресурсу на прибирання", – зізналася Ярослава.

''Починає бісити'': Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/pumaukraine

"Наприклад, у мене є кучка речей біля ліжка. І потім, коли вона вже починає мене бісити, я така звертаюсь сама до себе: "Ярослава, ну що, ти не могла одразу все розкласти? Це треба прибирати тепер, щоб все було охайненько", – з посмішкою розповіла легкоатлетка.

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 41,1 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
icon 41,1 т.
Коли наступний бій Усика: хто суперник і дата останнього бою у кар’єрі українця
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 14,0 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
icon 14,0 т.
Це кінець: "нова коханка Путіна" остаточно відмовилася йти до суду через відсторонення від усіх турнірів з фігурного катання
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
icon 5,5 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео
icon 5,5 т.
Мессі психанув під час прощального матчу за збірну Аргентини. Відео

На думку стрибунки, творчий безлад – це не завжди добре: "Є два настрої. Коли творчий безлад – це прикольно, а буває, що ти приходиш і цей творчий безлад мене бісить".

''Починає бісити'': Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

"Починає бісити": Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

А от якісь сторонні обставини, дії чи слова не зачіпають Магучіх, щоб про неї не говорили.

"Я насправді зараз менше читаю і загалом відкриваю новини про людей, про спортсменів, тому що іноді дійсно такі питання... Але я розумію, що це кликбейт і робиться спеціально. Я посміялася, коли написали: "Ярославу Магучіх відмовилася повертатися в Україну". А я поїхала на відпочинок…", – згадала Ярослава.

"З одного боку, я розумію, що це для того, щоб заінтригувати, щоб люди переходили, читали. А з іншого боку така: "Ну, ладно, окей". Пишіть, що хочете, я все одно знаю, що відбувається".

''Починає бісити'': Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

Ярослава Магучіх. Джерело: instagram.com/rosya_dp

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року.

Схожі теми
Легка атлетикаСтрибки у висотуЯрослава МагучіхЯрослава Магучіх
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись