''Починає бісити'': Магучіх зізналась, що виводить її з себе і як ставиться до клікбейтних заголовків про неї у медіа

Олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх розповіла, що може вивести її з себе. Світову рекордсменку не зачіпають слова чи дії сторонніх або те, що пишуть про неї у медіа, навіть тоді, коли прикрашають дійсність.

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А от власні вчинки, як зізналася стрибунка у коментарі OBOZ.UA, часом можуть вивести її з рівноваги.

"Ярославу Магучіх може вивезти з себе сама Ярослава Магучих – іноді, коли влаштовує безлад у квартирі. Бувають такі періоди, коли трішечки не вистачає енергії, сил та ресурсу на прибирання", – зізналася Ярослава.

"Наприклад, у мене є кучка речей біля ліжка. І потім, коли вона вже починає мене бісити, я така звертаюсь сама до себе: "Ярослава, ну що, ти не могла одразу все розкласти? Це треба прибирати тепер, щоб все було охайненько", – з посмішкою розповіла легкоатлетка.

На думку стрибунки, творчий безлад – це не завжди добре: "Є два настрої. Коли творчий безлад – це прикольно, а буває, що ти приходиш і цей творчий безлад мене бісить".

А от якісь сторонні обставини, дії чи слова не зачіпають Магучіх, щоб про неї не говорили.

"Я насправді зараз менше читаю і загалом відкриваю новини про людей, про спортсменів, тому що іноді дійсно такі питання... Але я розумію, що це кликбейт і робиться спеціально. Я посміялася, коли написали: "Ярославу Магучіх відмовилася повертатися в Україну". А я поїхала на відпочинок…", – згадала Ярослава.

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"З одного боку, я розумію, що це для того, щоб заінтригувати, щоб люди переходили, читали. А з іншого боку така: "Ну, ладно, окей". Пишіть, що хочете, я все одно знаю, що відбувається".

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що World Athletics відмовилася включати Магучіх до списку найкращих легкоатлетів 2026 року.

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