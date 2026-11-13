Північна Ірландія – Україна: всі подробиці матчу Ліги націй

Збірна України з футболу проведе в Белфасті один із ключових матчів групового етапу нового розіграшу Ліги націй. Підопічні тренера Андреа Мальдера в суботу, 14 листопада, спробують узяти реванш у Північної Ірландії за поразку в першому колі.

Відео дня

Зустріч приймає Національний стадіон столиці британської країни. OBOZ.UA проведе онлайн-трансляцію матчу Північна Ірландія – Україна. Початок – о 21:45 за київським часом.

ДЕ ДИВИТИСЯ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Уболівальники зможуть побачити пряму трансляцію з Великої Британії завдяки відеосервісу MEGOGO. Трансляція відбудеться на каналі "Megogo Футбол Перший", де її супроводжуватиме традиційна аналітична студія за участю журналістів і експертів.

Крім того, матч безкоштовно покаже телеканал "Megogo Спорт". Його сигнал доступний глядачам цифрового ефірного телебачення Т2 та абонентам кабельних мереж.

ПРОГНОЗ НА ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Фаворитом зустрічі вважається команда господарів. Ставки на перемогу північноірландців приймаються з коефіцієнтом 2,45. Нічию оцінюють котируванням 3,10. А показники на перемогу збірної України сягають рівня 3,00.

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СУДДІ НА МАТЧ ПІВНІЧНА ІРЛАНДІЯ – УКРАЇНА

Обслуговувати зустріч доручили бригаді арбітрів із Франції на чолі із зірковим Франсуа Летексьє. Допомагатимуть йому лайнсмени Сириль Мюньє та Меді Рамуні. Роль четвертого арбітра виконає Жеремі Стінат.

Традиційно на поєдинку буде задіяна система відеоповторів (VAR), за роботою якої стежитиме німець Роберт Шродер.

Головні історії дня

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Північна Ірландія: П.Чарльз – Девлін, Браун, Макконвілл, Девенні – Г’юм, Ш.Чарльз, Гелбрейт – Прайс, Донлі, Маршалл.

Україна: Трубін – Крупський, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Ярмолюк, Очеретько – Назаренко, Судаков, Сікан – Яремчук.

СТАТИСТИКА ЗУСТРІЧЕЙ

Команди провели шість офіційних матчів, і в останніх чотирьох українці йшли з поля без забитих м’ячів. Два останні поєдинки британці виграли – 2:0 на Євро-2016 і 3:0 у першому колі Ліги націй.

ПОЛОЖЕННЯ У ГРУПІ

Українцям, щоб продовжити боротьбу за підвищення у класі, потрібно лише перемагати. Навіть нічия з великою ймовірністю закриє "синьо-жовтим" шлях до топ-2.

Як повідомляв OBOZ.UA, Андреа Мальдера змінив склад збірної України на найближчі матчі в Лізі націй.