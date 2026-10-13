Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна визнала, що після окупації Донецька Росією місто перебуває у стані серйозного занепаду. При цьому депутатка Державної думи не придумала нічого кращого, ніж, як у найкращих традиціях кремлівської пропаганди, звинуватити в усіх бідах Україну.

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Відповідну заяву Родніна зробила в інтерв’ю порталу Sport24. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна поскаржилася на "диверсії України", згадавши про те, що раніше столиця Донбасу була містом "абсолютно приголомшливим, багатим і таким, що стрімко розвивалося".

"Я бачила це місто, коли воно було просто приголомшливим: багатим і таким, що стрімко розвивалося. А потім вражали не місто, а люди своєю стійкістю. Я була там у різні часи. Після кожного нальоту люди миттєво прибирали: нічого не валялося розваленим, не було нічого розбитого. Усе наводилося до ладу після кожної диверсії України. Я приїжджаю на короткий час, тому про життя в Донецьку треба питати у місцевих мешканців, які не виїхали й вирішили там жити, працювати та все відновлювати", – сказала Родніна.

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Раніше в мережі були опубліковані нові фото стадіону "Донбас-Арена" в Донецьку, який російські окупанти довели до руїн.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ірина Родніна викликала почуття огиди у росіян після того, як розкритикувала їх за невдоволення високими тарифами на комунальні послуги.

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