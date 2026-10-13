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"Після кожної диверсії": чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
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"Після кожної диверсії": чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька
Родніна виголосила нісенітницю про Донецьк

Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Ірина Родніна визнала, що після окупації Донецька Росією місто перебуває у стані серйозного занепаду. При цьому депутатка Державної думи не придумала нічого кращого, ніж, як у найкращих традиціях кремлівської пропаганди, звинуватити в усіх бідах Україну.

Відповідну заяву Родніна зробила в інтерв’ю порталу Sport24. Поплічниця диктаторського режиму Володимира Путіна поскаржилася на "диверсії України", згадавши про те, що раніше столиця Донбасу була містом "абсолютно приголомшливим, багатим і таким, що стрімко розвивалося".

''Після кожної диверсії'': чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

''Після кожної диверсії'': чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька

Наслідки ракетного удару по штабу окупантів у Донецьку. Джерело: Скріншот

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"Я бачила це місто, коли воно було просто приголомшливим: багатим і таким, що стрімко розвивалося. А потім вражали не місто, а люди своєю стійкістю. Я була там у різні часи. Після кожного нальоту люди миттєво прибирали: нічого не валялося розваленим, не було нічого розбитого. Усе наводилося до ладу після кожної диверсії України. Я приїжджаю на короткий час, тому про життя в Донецьку треба питати у місцевих мешканців, які не виїхали й вирішили там жити, працювати та все відновлювати", – сказала Родніна.

''Після кожної диверсії'': чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька

Ірина Роднина. Джерело: РБК

''Після кожної диверсії'': чемпіонка ОІ з РФ лицемірно звинуватила Україну в занепаді Донецька

Російські спортсмени на Z-мітингу. Джерело: "Коммерсант"

Раніше в мережі були опубліковані нові фото стадіону "Донбас-Арена" в Донецьку, який російські окупанти довели до руїн.

Як повідомляв OBOZ.UA, Ірина Родніна викликала почуття огиди у росіян після того, як розкритикувала їх за невдоволення високими тарифами на комунальні послуги.

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