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Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
1,2 т.
Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа
Найближчі поєдинки відбудуться в листопаді

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не викликатиме Андрія Ярмоленка на листопадові матчі Ліги націй, повідомляє журналіст та інсайдер Ігор Бурбас. 37-річний футболіст київського "Динамо" не зіграє за національну команду в матчах проти Північної Ірландії та Грузії.

Повідомляється, що рішення відмовитися від послуг досвідченого півзахисника особисто ухвалив Мальдера. Офіційно склад збірної України на найближчий збір поки не оголошено. Його мають оприлюднити 6 листопада.

Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Ярмоленко не зіграє за збірну України в найближчих матчах. Джерело: Ігор Бурбас

Усього за день до цього, 2 листопада, Ярмоленко встановив історичне досягнення в чемпіонаті України. У матчі проти "Кривбасу" він забив свій 125-й гол у турнірі й вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію УПЛ.

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Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК Динамо

Таким чином, футболіст обійшов колишнього нападника київського "Динамо" Максима Шацьких, на рахунку якого 124 м’ячі. Новий рекорд Ярмоленко встановив у віці 37 років.

Водночас Андрій зберігає можливість побити ще одне національне досягнення. За збірну України він забив 47 голів і посідає друге місце в історичному списку найкращих бомбардирів. Рекорд належить Андрію Шевченку, який відзначився 48 разів. Щоб стати одноосібним лідером цього рейтингу, Ярмоленку потрібно забити ще два м’ячі.

Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК Динамо

За інформацією Бурбаса, тренерський штаб замість ветерана розглядає кандидатуру 20-річного Геннадія Сінчука. Молодий український футболіст виступає за канадський "Монреаль", який представляє MLS, і залучається до молодіжної збірної України.

У листопаді національній команді належить зіграти два матчі Ліги націй сезону 2026/27. 14 листопада українці зіграють із Північною Ірландією, а 17 листопада зустрінуться з Грузією. Остаточний склад на ці поєдинки стане відомий після офіційного оголошення тренерського штабу.

Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Андрій Ярмоленко. Джерело: ФК Динамо

Як повідомляв OBOZ.UA, Ярмоленко отримав пряму червону картку на останній хвилині першого тайму матчу 11-го туру Прем'єр-ліги з "Кривбасом". Українець у ігровій ситуації з незрозумілої причини з усієї сили вдарив по ногах суперника просто на очах у арбітра.

Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Ярмоленко отримав червону картку в матчі з "Кривбасом". Джерело: скриншот відео УПЛ ТВ

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