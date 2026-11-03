Після історичного рекорду. Ярмоленка відмовилися брати до збірної України – медіа

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера не викликатиме Андрія Ярмоленка на листопадові матчі Ліги націй, повідомляє журналіст та інсайдер Ігор Бурбас. 37-річний футболіст київського "Динамо" не зіграє за національну команду в матчах проти Північної Ірландії та Грузії.

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Повідомляється, що рішення відмовитися від послуг досвідченого півзахисника особисто ухвалив Мальдера. Офіційно склад збірної України на найближчий збір поки не оголошено. Його мають оприлюднити 6 листопада.

Усього за день до цього, 2 листопада, Ярмоленко встановив історичне досягнення в чемпіонаті України. У матчі проти "Кривбасу" він забив свій 125-й гол у турнірі й вийшов на перше місце у списку найкращих бомбардирів за всю історію УПЛ.

Таким чином, футболіст обійшов колишнього нападника київського "Динамо" Максима Шацьких, на рахунку якого 124 м’ячі. Новий рекорд Ярмоленко встановив у віці 37 років.

Водночас Андрій зберігає можливість побити ще одне національне досягнення. За збірну України він забив 47 голів і посідає друге місце в історичному списку найкращих бомбардирів. Рекорд належить Андрію Шевченку, який відзначився 48 разів. Щоб стати одноосібним лідером цього рейтингу, Ярмоленку потрібно забити ще два м’ячі.

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За інформацією Бурбаса, тренерський штаб замість ветерана розглядає кандидатуру 20-річного Геннадія Сінчука. Молодий український футболіст виступає за канадський "Монреаль", який представляє MLS, і залучається до молодіжної збірної України.

У листопаді національній команді належить зіграти два матчі Ліги націй сезону 2026/27. 14 листопада українці зіграють із Північною Ірландією, а 17 листопада зустрінуться з Грузією. Остаточний склад на ці поєдинки стане відомий після офіційного оголошення тренерського штабу.

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Як повідомляв OBOZ.UA, Ярмоленко отримав пряму червону картку на останній хвилині першого тайму матчу 11-го туру Прем'єр-ліги з "Кривбасом". Українець у ігровій ситуації з незрозумілої причини з усієї сили вдарив по ногах суперника просто на очах у арбітра.