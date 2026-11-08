Після гри з ''Шахтарем'' Суркіс прийшов в ефір і зробив заяву про головного тренера ''Динамо''. Відео

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс після матчу з донецьким "Шахтарем" прокоментував роботу виконувача обов’язків головного тренера Мацея Кендзерека. Керівник столичного клубу заявив, що повністю довіряє польському фахівцю, попри відсутність у команди необхідних фізичних кондицій.

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Після завершення українського класичного Суркіс прийшов у післяматчевий ефір, де відповів на запитання про майбутнє тренера та перспективи команди.

Відповідаючи на запитання, чи збереже Кендзерек свою посаду до зимової перерви і чи поїде з командою на тренувальні збори, президент "Динамо" наголосив, що поки оцінює роботу фахівця за результатами майбутніх матчів.

"Будемо, як то кажуть, дивитися від гри до гри. Я дивлюся на те, як працює Кендзерек. Він займається своєю справою. У нього не було часу зробити те, що ми зазвичай робимо на зборах. На сьогодні я йому повністю довіряю", – заявив Суркіс в ефірі УПЛ ТВ.

Водночас керівник киян звернув увагу на фізичну готовність футболістів. За його словами, навіть після вилучення гравця "Шахтаря" і переходу на гру в більшості "Динамо" мало проблеми з фізичною підготовкою.

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"Команда фізично, навіть коли ми почали грати 11 на 10, я бачу, що вона не готова грати на найвищому рівні. Сподіваюся, зараз буде двотижнева пауза, і він усе надолужить", – додав президент клубу.

Також Суркіс оцінив гру своєї команди в українському класичному. Він відзначив тактичну дисципліну футболістів і визнав, що розраховував на перемогу після того, як "Динамо" отримало чисельну перевагу.

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"Я сьогодні побачив команду, побачив хлопців, які діяли дуже грамотно з тактичного погляду. "Шахтар" – дуже сильна команда з кваліфікованими футболістами, тому я розраховував, що, коли ми залишилися в більшості, все-таки переможемо. Але футбол є футбол. Ми могли й програти, коли суперник виходив сам на сам. Будемо боротися далі", – сказав Суркіс.

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Як повідомляв OBOZ.UA, 8 листопада донецький "Шахтар" зіграв унічию з київським "Динамо" у центральному матчі 12-го туру Прем’єр-ліги України. Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 0:0.

Нагадаємо, що 18 жовтня Ігор Костюк залишив посаду головного тренера "Динамо". Керівництво столичного клубу після розгромної поразки від житомирського "Полісся" ухвалило рішення припинити співпрацю зі спеціалістом.

Після відставки Костюка Ігор Суркіс призначив виконувачем обов’язків головного тренера київського клубу 46-річного польського спеціаліста Мацея Кендзьорека.