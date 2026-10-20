Кількох каратистів збірної Росії не допустили в Польщі до молодіжного чемпіонату світу 2026 року, який завершився минулих вихідних. Більше того, сусіди України вислали з країни чотирьох спортсменів із країни-агресора, наклавши на них грошові штрафи.

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Про це повідомляє пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, не уточнюючи, що росіяни намагалися обдурити польську владу. Для цього, отримавши офіційну відмову виступити на турнірі, каратисти з РФ намагалися потрапити на нього за допомогою віз, отриманих в інших країнах.

"Кілька людей отримали штрафи. Потім їх вислали. Більше жодних заходів у цьому плані не було", – поскаржилися росіяни.

Разом із чотирма російськими каратистами під санкції потрапили й 11 членів збірної Білорусі. Їх також оштрафували та вислали з країни.

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Зазначимо, що до цього Нідерланди відмовилися видавати візи лідерам збірної Росії зі спортивної гімнастики для участі в чемпіонаті світу. Це викликало справжній напад істерики в країні-агресорці, де на європейців накинулися з образами та погрозами.

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