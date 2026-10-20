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Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
156
Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС
Каратистів збірної РФ не пустили до Польщі

Кількох каратистів збірної Росії не допустили в Польщі до молодіжного чемпіонату світу 2026 року, який завершився минулих вихідних. Більше того, сусіди України вислали з країни чотирьох спортсменів із країни-агресора, наклавши на них грошові штрафи.

Про це повідомляє пропагандистське інформаційне агентство ТАСС, не уточнюючи, що росіяни намагалися обдурити польську владу. Для цього, отримавши офіційну відмову виступити на турнірі, каратисти з РФ намагалися потрапити на нього за допомогою віз, отриманих в інших країнах.

Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Російські спортсмени на Z-мітингу в Лужниках. Джерело: "Коммерсант"

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Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Українські вболівальники нагадали світові про сутність РФ. Джерело: УАФ

"Кілька людей отримали штрафи. Потім їх вислали. Більше жодних заходів у цьому плані не було", – поскаржилися росіяни.

Разом із чотирма російськими каратистами під санкції потрапили й 11 членів збірної Білорусі. Їх також оштрафували та вислали з країни.

Зазначимо, що до цього Нідерланди відмовилися видавати візи лідерам збірної Росії зі спортивної гімнастики для участі в чемпіонаті світу. Це викликало справжній напад істерики в країні-агресорці, де на європейців накинулися з образами та погрозами.

Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Російські каратисти. Джерело: Федерація карате Росії

Пішли на брехню: Польща вигнала з країни та оштрафувала каратистів збірної Росії, не допустивши їх до ЧС

Прихильники України закликають зупинити війну.

Як повідомляв OBOZ.UA, колишній чемпіон світу у надважкій вазі Микола Валуєв звинуватив Європу в підготовці війни проти Росії.

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