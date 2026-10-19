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Пішла до іншої: в Росії розкрили рішення "нової коханки Путіна" після відсторонення від фігурного катання

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
icon 264
Пішла до іншої: в Росії розкрили рішення "нової коханки Путіна" після відсторонення від фігурного катання
Валієва відсторонена від турнірів

Російська фігуристка Каміла Валієва має намір домогтися отримання так званого нейтрального статусу для участі в міжнародних змаганнях. При цьому спортсменка пропустила термін подання позову до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS) щодо рішення Міжнародного союзу ковзанярів (ISU).

Про це повідомляє пропагандистське інформаційне агентство РІА "Новости". Зазначається, що Валієва "продовжить боротьбу за нейтральний статус" після того, як вона пішла від тренерки Світлани Соколовської та повернулася до групи скандальної Етері Тутберідзе.

Пішла до іншої: в Росії розкрили рішення ''нової коханки Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва. Джерело: Telegram-канал Каміли Валієвої

ISU відкликав допуск росіянки, яка відбула дискваліфікацію за вживання допінгу, до своїх турнірів під нейтральним прапором ще 5 вересня. Після цього у Валієвої було три тижні на оскарження в CAS, однак апеляцію від фігуристки в Лозанні не отримали. У свою чергу в Кремлі прокоментували ситуацію зі спортсменкою.

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Нагадаємо, що в січні 2024 року CAS дискваліфікував Валієву на чотири роки у справі про позитивну допінг-пробу, взяту напередодні Олімпіади-2022. Термін покарання закінчився 25 грудня 2025 року, після чого фігуристка отримала "нейтральний статус".

Валієва розплакалася після виступу.

Етері Тутберідзе (зліва) і Каміла Валієва на Олімпіаді

Пішла до іншої: в Росії розкрили рішення ''нової коханки Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Володимир Путін і Каміла Валієва. Джерело: РІА "Новости"

Однак уже 5 вересня ISU відкликав відповідний допуск спортсменки до змагань, що призвело до її повного відсторонення від турнірів.

У лютому 2024 року Валієва з'явилася на церемонії відкриття турніру "Ігри майбутнього" у Казані та сиділа на трибуні поруч із диктатором, що раніше викликало резонанс і закріпило за нею в мережі прізвисько "нова коханка Путіна".

Пішла до іншої: в Росії розкрили рішення ''нової коханки Путіна'' після відсторонення від фігурного катання

Каміла Валієва на ОІ-2022.

Крім того, у своєму Telegram-каналі вона опублікувала допис на підтримку законопроекту про покарання за пошук "екстремістських" матеріалів у мережі.

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