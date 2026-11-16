Під загрозою навіть чемпіонат світу! Чому фіаско збірної України в Лізі націй – катастрофа

Провал збірної України проти Північної Ірландії став болючим для фанатів. Але коли емоції вщухли – які насправді наслідки? Що жовто-сині втратили для футбольного майбутнього та чи здобули щось натомість? Чому під ударом не тільки Євро, а й навіть майбутній Мундіаль? OBOZ.UA розповідає про актуальний стан справ і чи можна все це виправити.

Відео дня

У таблиці – суцільний жах

Північна Ірландія створила сенсацію Ліги націй – очолила групу й без 5 хвилин стали учасником найвищого дивізіону. Зелені мають унікальне досягнення: вони майже пройшли турнір без пропущених, а чотири з п’яти забитих м’ячів побували саме у воротах збірної України. Після поразки в суботу, жовто-сині лишилися на третьому місці лише тому, що Грузія продовжила свій жахливий сезон і програла Угорщині. Як підсумок – північноірландці та угорці відірвалися у таблиці й влаштують яскравий завершальний тур, бо в них на кону перше місце і пряма кваліфікація до еліти. У нас справи гірші вже тут.

Збірна України за тур до фінішу втратила шанси піднятися вище третього місця у квартеті. Провальна серія з трьох програних матчів поспіль перекреслила боротьбу за верхівку та запустила ланцюгову реакцію на кілька циклів уперед. Можна довго говорити, що ця команда тільки будується та дуже експериментальна. Але в 5 турі ЛН жахливо було абсолютно все: реалізація, бажання, побудова та схема. А про захист годі й згадувати – гол став дитячою помилкою. Тому українці пропустили цілком закономірний, хоч і випадковий гол, тому залишаються третіми, маючи 4 очки. У грузинів 2 бали в активі, для нас це загроза. Лише один гол у завтрашній грі й можна буде забути про Дивізіон В. Чи ні?

РЕКЛАМА

Миколенко (не) правий

У післяматчовому коментарі захисник збірної Віталій Миколенко, якого повністю вимкнули в захисті та в нападі, на питання про можливе пониження сказав, що насправді не все ще вирішено. Він-то правий, але треба звернути увагу на те, що надерти зад тепер треба обов’язково. І, бажано, не українській команді. Адже якщо буде так само, як у суботу, – то ця збірна отримає цілий вантажний потяг критики і невдоволення. Цілком заслужено, бо дивізіон С ближче, ніж здається.

Головні історії дня

Які розклади для Ліги націй? Нам, насправді, підійде два варіанти. Перемога дасть 3 очки, а це збереження третього місця й тоді не буде інших ігор для цього турніру. Нічия – теж непогано, відстань залишиться і не буде загрози. А от у разі поразки від Грузії, Україна потрапить у стикові матчі за збереження прописки у Лізі В. З одного боку, має бути спокійний матч, яких у нас було багато на останній тур, часто навіть дуже красивий і результативний. А з іншого – цей матч вже іронічно називають грою за вихід у Дивізіон С.

РЕКЛАМА

Для Євро-2028 маємо одразу дві погані деталі

Поразка проти Північної Ірландії обвалила шанси на Євро-2028. Удар був подвійний і стався він просто напередодні жеребкування до чемпіонату Європи. Найперше, що треба знати – країна втратила свою улюблену опцію підстраховки. Стики після Ліги націй вже недоступні, адже така можливість була тільки для переможців груп (якщо вони не вийдуть напряму). На ЧС ми так вже двічі не потрапляли, на Євро-24 змогли вийти лише через стики. Євро-2028 доведеться виборювати своїми силами.

РЕКЛАМА

Але більший удар – це падіння до третього кошика посіву. Треба було просто посісти друге місце своєї групи Ліги націй, тобто стати умовним топ-24. Але не вдалося і тепер ми у третьому списку. Там іще Польща, Ізраїль, Чорногорія, Північна Македонія, Румунія, Словаччина та Грузія – ніхто з них не трапиться. Це означає, що вже через кілька тижнів, під час жеребкування відбіркової групи на Євро-2028, Україна отримає одразу двох сильних суперників – гранда з першого кошика та міцного середняка з другого. Регламент передбачає, що напряму на турнір вийдуть тільки переможці груп і 8 найкращих других місць. До цього моменту ще далеко, але шанси збірної України пропустити континентальну першість вперше за довгий час надзвичайно зросли.

РЕКЛАМА

Вплив буде навіть на відбір на ЧС-2030

На жаль, байдуже ставлення до матчів погане довгостроково. Це не тільки Євро-28, а ще й кваліфікація на чемпіонат світу 2030-го року. Збірна України продовжує сипатися в рейтингу УЄФА, що матиме вплив на ФІФА. Матчі Ліги націй – офіційні, тому мають високий коефіцієнт для підвищення чи пониження. Поразки від слабших суперників знімають величезну кількість балів. Влетіти від Грузії – означає отримати додатковий мінус.

РЕКЛАМА

Ми знаємо, що збірна непередбачувана, тому може отримати ще більше м’ячів у свої ворота. Мальдера має право на експерименти, але в останні два місяці ці тести коштували нам дуже багато. Набирати рейтингові бали буде вкрай важко під час відбору на Євро і тому дорога донизу реальніша. Наступна Ліга націй теж важлива, бо це (знову) шанс на стики, хоча путівки у плей-оф відбору на наступний Мундіаль отримуватимуть навіть не всі переможці груп. Якщо Україна програє в останньому турі Грузії, то матчі за виживання в дивізіоні В коштуватимуть нам можливого шляху на ЧС. Якщо ж трапиться катастрофа з переходом у тепер останній дивізіон С, то Україна матиме наднизький рейтинг, бо перемоги над аутсайдерами УЄФА не цінує.

РЕКЛАМА

Чи можна це виправити?

Збірна має прокинутися. Бодай на один матч проти Грузії. Наша мінімальна програма – не програти, це здійсненно. Також третє місце все ще може залишити мізерні шанси на стики для ЧЄ-28. Третій кошик відбору зафіксовано остаточно, тому в грудні нема на що сподіватися. Віримо тільки в прихильність сліпого жереба, щоб із першого кошика забрати Грецію замість Іспанії. На цьому по найближчих планах все.

РЕКЛАМА

Основну й кількарічну роботу належить зробити далі. Збірна України має повернути свою силу на відборі на Євро. Звучить банально, але треба тільки перемагати, особливо найскладніших суперників. У тренера Мальдери може бути складний підхід і любов до інновацій, але й гравці мають відповідати його примхам. Якщо топові футболісти продовжать грати незрозуміло як і не згадають про честь збірної, то треба буде перезібрати заявку з тих, хто реально гідний. Здається, потрібні одинадцять голкіперів, бо наразі тільки Трубін виглядає тим, хто готовий на все заради успіху головної команди України.