Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Додати OBOZ.UA
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати OBOZ.UA
Гарячі теми
Ф'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербою"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в Італії"У місті неможливо вийти на вулицю. Ми поїдемо": дружина легендарного футболіста розповіла про труднощі в ІталіїВідключення світла в Україні. ІлюстраціяСитуація зі світлом погіршилася: екстрені відключення ширяться областями України"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українки"З любов'ю, майбутня свекруха": Шерон Стоун публічно звернулася до невістки-українкиПрезидент України"Це не для миру": Зеленський отримав від розвідки плани Росії по виробництву балістики і крилатих ракет. Відео"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео"Він хоче, щоб війна завершилась": Трамп заявив, що Путін відступає щодо України. Відео"Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн""Потрібно більше імпульсу": Зеленський озвучив очікування від наступної зустрічі у форматі "Рамштайн"Київ долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політикиКиїв долає жахливі виклики війни: Кличко зустрівся у столиці з делегацією Американської ради із зовнішньої політикиЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областяхЕнергетики ДТЕК за тиждень відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях"Помер, щоб виграти гру". Українець став найкращим тренером в історії, не дивлячись на нападки керівництва СРСР, і пішов з життя у роздягальні"Помер, щоб виграти гру". Українець став найкращим тренером в історії, не дивлячись на нападки керівництва СРСР, і пішов з життя у роздягальні
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Олександр ЧекановОлександр Чеканов
Time to read1 хв
891
Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру
Андрєєва звернулася до Світоліної зі словами захоплення

Російська тенісистка Мірра Андрєєва окремо звернулася до Еліни Світоліної після перемоги над нашою співвітчизницею у фіналі Підсумкового турніру. 19-річна уродженка Красноярська зазначила, що українка провела надзвичайно чудовий сезон, вигравши два титули.

Про це Андрєєва заявила у своїй переможній промові на кортах американського Індіан-Веллса, а її слова наводить офіційний сайт Жіночої тенісної асоціації (WTA). Представниця країни-агресорки наголосила, що успіхи Світоліної на тлі повернення до тенісу після народження доньки є справжнім приводом для гордості та прикладом для інших.

Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Світоліна стала віцечемпіонкою Підсумкового турніру

Читайте також
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
20,4 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
20,4 т.
Бій Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксу
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,9 т.
Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою
5,9 т.
Стало відомо, скільки Світоліна заробила на Підсумковому турнірі, де стала віцечемпіонкою
Олександр ЧекановОлександр Чеканов
5,9 т.
Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"
5,9 т.
Ярмоленко отримав нову роль у "Динамо"
Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Мірра Андрєєва

"Мої вітання Еліні та її команді з цим неймовірним тижнем. У тебе був фантастичний сезон. Я знаю, як важко програвати у фіналі. У тебе є маленька донька. Ти неймовірна мама, адже змогла повернутися на корт і досягти такого результату. Навіть не можу уявити, наскільки це складно. Вітаю тебе і твою команду. Бажаю успіхів у наступному сезоні", – сказала Андрєєва.

Зазначимо, що Світоліна втретє зіграла у фіналі Підсумкового турніру. Вона вигравала змагання у 2018 році.

Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Трофей за перемогу в Підсумковому турнірі

Перша ракетка Росії несподівано звернулася до Світоліної після фіналу Підсумкового турніру

Світоліна вигравала Підсумковий турнір у 2018 році

Як повідомляв OBOZ.UA, стало відомо, скільки заробила Еліна Світоліна за виступ на Підсумковому турнірі 2026 року.

Схожі теми
ТенісЕліна СвітолінаЕліна Світоліна
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!