Американський біатлоніст Кемпбелл Райт сенсаційно виграв чоловічу індивідуальну гонку на 20 км на стартовому етапі Кубка світу сезону 2026/27 у фінському Контіолахті. 24-річний спортсмен уперше в кар’єрі піднявся на найвищу сходинку подіуму змагань, випередивши найближчого суперника більш ніж на 80 секунд.

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Райт подолав дистанцію за 46 хвилин 29,8 секунди. Американець не допустив жодного промаху на чотирьох вогневих рубежах (0+0+0+0) і показав найкращий результат серед усіх учасників.

Друге місце посів німець Юстус Штрелов. Він також закрив усі мішені на трьох рубежах, але один раз схибив на другій стрільбі й поступився переможцеві 1 хвилину 20,1 секунди.

Третім фінішував норвежець Ветле Шостад Крістіансен із двома промахами та відставанням 1:23,2. Його співвітчизник Стурла Холм Легрейд посів четверте місце, програвши Райту 1:25,3.

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Для американської збірної цей результат став одним із найзначніших досягнень останніх років у чоловічому біатлоні. Райт народився в Новій Зеландії й до осені 2023 року представляв цю країну. Згодом він змінив спортивне громадянство і став виступати за США.

Попри дві срібні медалі чемпіонату світу та призові місця на етапах Кубка світу, до гонки в Контіолахті він жодного разу не перемагав на дорослому рівні.

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Як виступила Україна

Найкращим серед українських біатлоністів став Віталій Мандзин, який посів 18-те місце. Він допустив три промахи на чотирьох вогневих рубежах (0+1+1+1) і програв переможцю 3 хвилини 27,8 секунди.

Дмитро Підручний фінішував 81-м із сімома промахами (0+3+2+2). Його відставання від Райта становило 8 хвилин 11,3 секунди.

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Денис Насіко посів 82-гу позицію. Українець допустив п'ять промахів (0+1+3+1) і поступився американцеві 8 хвилин 53,2 секунди.

Антон Дудченко завершив гонку на 89-му місці з п'ятьма незакритими мішенями (0+2+0+3). Його відставання становило 9 хвилин 23,1 секунди.