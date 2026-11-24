В ніч на 23 листопада неймовірний матч в НБА провів український атакуючий захисник "Юти Джаз" Святослав Михайлюк, заробивши у поєдинку з "Даллас Маверікс" рекордні для себе 39 очок! Михайлюк – вихованець школи "Черкаських Мавп", яка дала нашому баскетболу й національній команді цілу плеяду талановитих гравців. Серед них і ті, хто допомагає збірній відібратися на чемпіонат світу-2027 і вийдуть на майданчик на цьому тижні проти Португалії і Чорногорії.

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Запрошуємо вболівальників прийти й підтримати збірну України 26 листопада в Матозінюші (початок о 21:00 по Києву і 19:00 – за місцевим часом) і 29 листопада на номінально домашньому паркеті в Ризі (початок о 18:30).

Ідея створення професійного баскетбольного клубу в Черкасах виникла у директора Черкаського ДОКу Сергія Одарича і його бізнес-партнера, мецената й майбутнього президента ФБУ Михайла Бродського у 2003 році. І у той момент, коли вони готувалися втілити її в життя, з проханням про фінансування звернулися представники нещодавно створеної в місті команди "Рятівник". Після змістовних переговорів сторони дійшли згоди, і вже 29 січня 2004-го на базі "рятівників" був зареєстрований новий клуб "Черкаси". А сезон-2004/2005 баскетбольна команда почала під назвою "Черкаські Мавпи".

ПЕРШИЙ З ЧЕРКАС ДО НБА. Першим представником "Мавп" в НБА став центровий Кирило Фесенко, якого 2007 року запросили до найсильнішої ліги світу. Так, він не був вихованцем черкаського баскетболу, але зумів розкритися у майці команди з Середньої Наддніпрянщини. Кирило став п'ятим вітчизняним гравцем, якого запросили до в Національної баскетбольної асоціації і десь протоптав стежку до Америки для своїх наступників.

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За майже п'ять років за океаном український бігмен захищав кольори "Юти Джаз" та "Індіани Пейсерз". Після повернення з-за океану Фесенко виступав за провідні європейські клуби, був капітаном збірної України, зокрема й на Євробаскеті-2015.

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КОМАНДА-96. Але в Черкасах дуже хотіли будувати чемпіонську команду саме на своїх вихованцях, і неймовірно талановиту молодь зміг зібрати у своєму колективі "Черкаські Мавпи-96" тренер Максим Міхельсон. Склад, у якому грали Святослав Михайлюк, Олександр Кобець, Максим Мірошниченко, Нікіта Воєвода та Нікіта Руслов під керівництвом Міхельсона п'ять разів ставала чемпіонами України та збирала нагороди юнацької Євроліги. А пізніше стали лідерами національних команд різного віку.

Вихованці "Мавп" вели за собою збірну України на домашньому Євробаскеті-2013 (U-16) й дісталися десятки найкращих, а Михайлюк потрапив до символічної збірної турніру та став другим за результативністю гравцем першості! Мабуть, саме тоді його зірка спалахнула в повній мірі. У сезоні 2013-2014 головну команду клубу, окрім Михайлюка, поповнили Кобець, Руслов та Воєвода, які ще виступали за збірні до 16-ти й до 18 років.

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А 2014-го вихованець "Черкаських Мавп" переписав історію чемпіонатів світу, коли відомий американський тренер "синьо-жовтих" Майк Фрателло запросив Михайлюка на баскетбольний мундіаль до Іспанії. 31 серпня він дебютував у складі збірної України у матчі проти Фінляндії у віці лише 17 років і 52 днів і став наймолодшим гравцем в історії світових першостей, побивши рекорд самого Арвідаса Сабоніса.

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З "МАВП" В ЧЕМПІОНИ НБА. В Іспанії Михайлюк не просто засвітився на майданчику, але й запам'ятався вболівальникам і спеціалістам. Ціла низка університетів США хотіли бачити українського атакувального захисника у своїх лавах. Святослав обирав програму "Канзасу", де провів чотири роки, а у сезоні-2017/2018 вийшов у фінал Березневого Шаленства NCAA.

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Наступним кроком для Свята став Драфті НБА-2018 і історичний для черкаського баскетбола дворічний контракт з "Лос-Анджелес Лейкерс" на суму у 4,6 мільйонів доларів. Але прорив Михайлюка відбувся вже у складі "Детройта" у сезоні-2019/2020, коли із гравців ротації перетворився на одну з ключових фігур "Пістонс" – з 56 матчів 27 вийшов у стартовій п'ятірці і мав середню статистику 9 очок, 1,9 підбирання і 1,9 передачі за поєдинок. І навіть взяв участь у зірковому вікенді як учасник Матчу зірок, що сходять. Святослав вийшов грати у кросівках із зображенням лого "Черкаських Мавп" та гербом України і отримав свої 16 хвилин слави.

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Знаковим став перехід Михайлюка до "Бостон Селтікс", з якими у червні 2024 року він здійснив одну зі своїх мрій і став чемпіоном НБА – другим серед представників нашої країни. І от минулого вікенду вихованець черкаської школи підвищів особисту планку і встановив рекорд результативності серед українців в історії Національної асоціації – у протистоянні регулярного чемпіонату з "Даллас Маверікс" (114:116) він набрав 39 очок!

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Звісно, що Святослав є і лідером національної команди. Він брав участь у Євробаскеті 2022 року і допоміг "синьо-жовтим" вийти у плей-оф, де наша команда поступилася Польщі. Але став найкращим бомбардиром України на турнірі, закидаючи 17 очок, а також робив 5 підбирань та 2,8 передач за зустріч. А влітку зіграв два вікна у кваліфікації до ЧС-2027, набираючи в середньому 23,5 бали за гру.

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ПОДВІЙНА ЗАЯВКА В АМЕРИЦІ. Серед тих, хто сьогодні є лідерами збірної України, ще два зіркові вихованці "Черкаських Мавп" – Дмитро Скапінцев та Іван Ткаченко, які стали відкриттям українського юнацького баскетболу ще у сезоні-2014/2015. У 2014-му вони з партнерами зробили історичний прорив для "синьо-жовтих" на Євробаскеті U-18, піднявши збірну до дивізіону "А" завдяки своєму континентальному "сріблу". До речі, символічної п'ятірку турніру входив Олександр Кобець, а Михайлюк отримав звання MVP.

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Влітку 2019-го Іван Ткаченко у складі збірної України став срібним призером Всесвітньої Універсіади в Неаполі, де наша команда поступилася лише США. А в жовтні Ткаченко разом з Нікітою Русловим у складі національної команди 3х3 вибороли "срібло" чемпіонату світу U-23.

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І якщо Ткаченко зв'язав своє життя з чемпіонатом України, то Дмитро Скапінцев отримав свій шанс у Америці. 23 жовтня 2022 року центровий підписав контракт із командою з G-ліги "Вестчестер Нікс", яка є фарм-клубом представника НБА – "Нью-Йорк Нікс". А у грудні 2023 року Дмитро підписав двосторонній контракт з "Нью-Йорком", що стало зірковим моментом його кар'єри.

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А вже 23-24 грудня 2023 року відбувся історичний момент для черкаського баскетболу, оскільки два вихованці "Мавп" – Михайлюк та Скапінцев – були заявлені в матчах НБА в один день. І якщо Святослав не отримав час у складі "Бостона" проти "Кліперс", Дмитро вперше вийшов на майданчик у майці "Нікс" проти "Мілвокі Бакс" (111:130) і став дев'ятим українцем в історії, що брали участь у матчах НБА. Наразі Скапінцев повернувся до Європи і виступає у одному з найсильніших чемпіонатів континенту – іспанському, захищаючи кольори "Лейма Коруньї".

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Скапінцев, Михайлюк і Ткаченко зараз є лідерами збірної і у літні вікна зробили все, щоб Україна вийшла до другого раунду кваліфікації чемпіонату світу-2027 із гарним показником й очолили свою групу. На жаль, цього тижня ми побачим тільки Скапінцева, оскільки Святослав розпочав новий сезон в НБА й наразі не має змоги прилетіти з допомогти "синьо-жовтим", а Ткаченко отримав травму.