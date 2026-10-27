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Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read1 хв
6,5 т.
Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною
Українська тенісистка оголосила про завершення п’ятирічного шлюбу 19 жовтня

Гаель Монфіс приїде на турнір серії Masters 1000 у Парижі, хоча раніше достроково завершив професійну кар’єру. 40-річний французький тенісист погодився на запрошення організаторів і проведе прощальну церемонію перед місцевими вболівальниками.

Спочатку Монфіс планував завершити кар’єру наприкінці сезону 2026 року, виступивши на домашніх турнірах у Ліоні та Парижі. Однак у жовтні він відмовився від подальших змагань і повідомив Міжнародне агентство з чесності в тенісі (ITIA) про завершення виступів. Його останнім професійним матчем стала зустріч другого кола US Open-2026.

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Попри дострокове завершення кар’єри, тенісист передумав відмовлятися від зустрічі з паризькою публікою. Організатори турніру підготували церемонію вшанування Монфіса, яка має відбутися 3 листопада на центральному корті в Берсі, одразу після першого матчу вечірньої сесії, запланованої на 19:00.

Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною

Гаель Монфіс. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Рішення піти з тенісу раніше запланованого терміну француз пояснив особистими обставинами. 26 жовтня під час трансляції на Twitch він розповів, що після розставання з Еліною Світоліною йому стало важко повноцінно тренуватися та дотримуватися звичного режиму харчування.

Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною

Гаель Монфіс розстався з Еліною Світоліною. Джерело: instagram.com/iamgaelmonfils/

Українська тенісистка оголосила про припинення п’ятирічного шлюбу 19 жовтня. У спільній заяві пара повідомила про розставання. У колишнього подружжя є чотирирічна донька Скай, заради якої вони продовжують підтримувати спілкування.

Передумав. Монфіс ухвалив несподіване рішення після розлучення зі Світоліною

Світоліна зі Скай і Гаелем

Монфіс також виступив на захист Світоліної після критики на її адресу в соціальних мережах. Француз назвав такі нападки несправедливими.

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