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"Печерна русофобія". У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Максим ІншаковМаксим Іншаков
Time to read2 хв
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"Печерна русофобія". У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу
Постпред РФ при ОБСЄ назвав те, що сталося, проявом ненависті до росіян

Постійний представник Росії при ОБСЄ Дмитро Полянський звинуватив Нідерланди у ненависті до росіян після відмови видати візи трьом провідним гімнасткам збірної РФ. Його слова висміяли в коментарях: користувачі нагадали, що двом іншим російським гімнасткам дозволили в’їзд до країни, а також вказали на суперечності в заявах російського дипломата.

Нідерланди відмовили у візах Ангеліні Мельниковій, Вікторії Листуновій та Анні Калмиковій. Усі три спортсменки мали виступити на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики, який відбудеться в Роттердамі.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Ангеліна Мельникова

Полянський прокоментував рішення на закритому засіданні Постійної ради ОБСЄ. Він заявив, що відмова у видачі віз російським спортсменкам свідчить про збереження негативного ставлення до громадян РФ у Європі.

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"Цим голландці лише доводять нам, що від первісної русофобії та ненависті до всіх росіян, хай то навіть дівчата-спортсменки, у їхній країні та в Європі загалом ніхто відмовлятися не збирається", – заявив російський постійний представник в інтерв’ю РІА "Новини".

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Дмитро Полянський. Джерело: ТАСС

На думку Полянського, обмеження можуть торкнутися й інших російських спортсменів. Він також заявив, що рішення щодо проведення міжнародних змагань у європейських країнах набувають політичного характеру.

"Тому рішення про те, проводити чи не проводити там міжнародні змагання, стає, на жаль, не спортивною, а політичною справою. Політизація спорту триває", – зазначив дипломат.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Дмитро Полянський. Джерело: РБК

Російські вболівальники висміяли такі слова Полянського. Один із користувачів звернув увагу на те, що російські гімнасти Мухаммаджон Якубов і Злата Осокіна отримали візи на той самий чемпіонат світу.

"Усім росіянам? А чи не бреше представник Мітя Полянський?" — написав уболівальник, нагадавши про допуск двох спортсменів із Росії.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Інші коментатори запропонували порівняти рішення Нідерландів із діями російської влади щодо іноземних спортсменів.

Один із користувачів із сарказмом запропонував не допускати нідерландських спортсменів на "Ігри дружби" в Росії.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

"Уже п'ятий рік ніхто не може мені пояснити, навіщо вільним і прихильним до традиційних цінностей спортсменам з Росії змагатися з занепалими русофобами з недружніх країн. Ось досі не можу зрозуміти", – жартують росіяни.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Коментарі вболівальників. Джерело: sports.ru

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше з критикою на адресу Нідерландів виступила олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова. Депутатка Державної думи зі словами "нас бояться" влаштувала фірмову істерику.

''Печерна русофобія''. У Росії сказилися після відмови Нідерландів пустити збірну РФ на чемпіонат світу

Журова накинулася на Нідерланди

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