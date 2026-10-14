''Пастка''. Чісора розкрив підставу від Усика

Британський боксер Дерек Чісора (36-14, 23 КО) розкритикував зміни у тренерському штабі колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО). На думку Чісори, співпраця з оточенням Олександра Усика могла зашкодити британцеві, оскільки замість колишніх фахівців з ним почали працювати інші тренери.

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Під час обговорення проблем Джошуа британський спортивний журналіст і експерт з боксу Джек Каллен назвав цю ситуацію "пасткою". Він зізнався, що спочатку теж вважав співпрацю Ентоні з представниками команди Усика хорошим рішенням.

"Я теж потрапив у цю пастку. Побачив, як він тренується з ними, і подумав: „Це чудово. Як круто!"", – сказав Каллен.

Чісора пояснив, що, на його думку, Джошуа не отримав повноцінну команду фахівців найвищого рівня. Боксер заявив, що колишній тренерський штаб був звільнений, а його місце зайняли знайомі Усика.

"Йому дали "команду Б", намагаючись видати її за "команду А". А "команду А" звільнили", – заявив Чісора.

За словами британця, проблема полягала також у спробах змінити звичний стиль Джошуа. Чісора вважає, що Ентоні діє ефективніше, коли використовує силу своїх ударів і чинить тиск на суперника, а не намагається перебудувати манеру ведення бою.

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Чісора також висловився щодо можливого поєдинку Джошуа з Тайсоном Ф'юрі. Він вважає, що Ентоні має достатньо сили, щоб завершити бій достроково, якщо той з перших раундів перейде до активних атак.

"Усе залежить від тебе і від того, як ти проведеш цей бій і як його виграєш. У тебе стільки сили в руках. Цей поєдинок може тривати 12 раундів або закінчитися за п’ять", – заявив Чісора.

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За його прогнозом, якщо Джошуа буде атакувати й використовувати перевагу в силі удару, він здатний перемогти Ф'юрі за чотири або шість раундів. Якщо ж британець дозволить супернику спокійно працювати на дистанції, поєдинок може затягнутися.

Чісора також позитивно оцінив повернення Джошуа до тренувань під керівництвом Бена Девісона. При цьому він підкреслив, що результат поєдинку залежатиме від тактики Ентоні та того, наскільки ефективно він використовуватиме свої сильні сторони.